Закон о штрафах за дискриминацию инвалидов принят во втором чтении

Законопроект о штрафах за отказ в доступе к товарам или услугам инвалидам или пожилым людям принят Госдумой во втором чтении, сообщается 3 марта на сайте нижней палаты парламента.

«Недопустимо, когда человека на инвалидной коляске или родителей с ребенком с особенностями развития не пустили в публичное место только потому, что они «не нравятся» охраннику магазина или не соответствуют «имиджу» ресторана», — отметили в Госдуме.

По данным парламентариев, Роспотребнадзор ежегодно регистрирует более 20 тыс. жалоб от граждан, столкнувшихся с таким отношением со стороны предпринимателей.

Для должностных лиц штраф за неоказание услуг инвалидам и пожилым людям составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

При отказе в услугах или товарах одновременно нескольким потребителям административная ответственность будет наступать за каждый отдельно взятый случай. При этом она не будет распространяться на ситуации, когда речь идет об ограничениях при авиатранспортировке пассажиров или о доступе инвалидов к управлению транспортным средством.

Законопроект подготовлен в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

В мае 2018 года певица Юлия Самойлова, представившая Россию на конкурсе «Евровидение-2018», презентовала книгу «Обычная необычная история», в которой рассказала о случаях дискриминации из-за инвалидности. «Мало того что меня не пускали петь на праздничные городские мероприятия с формулировкой «Люди не хотят смотреть на инвалидов в праздничный день, у них испортится настроение», так еще и не пускали в различные заведения и даже магазины», — поделилась исполнительница.