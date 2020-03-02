В Госдуму внесен законопроект по борьбе с завышением цен в аптеках

Законопроект, который направлен на борьбу с завышениями цен в аптеках, внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил глава фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Сергей Неверов.

«Мы предлагаем законодательное определение аптечной сети, передвижного аптечного пункта для доставки лекарств в отдаленные населенные пункты, услуги по продвижению лекарственных препаратов для медицинского применения», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, предлагается ввести разделение на «полную лицензию на аптечную деятельность» и «неполную лицензию» для того, чтобы фельдшерско-акушерские пункты могли продавать препараты без установления строгого аптечного оборудования, необходимого для определенного вида лекарств.

Ранее, 21 февраля, сообщалось, что по итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.

Маркетологи отмечают, что наценки на лекарства в России являются самыми низкими в сравнении с другими товарами массового потребления.

12 февраля санкт-петербургское управление ФАС возбудило уголовное дело о возможном картельном сговоре на рынке оптовых поставщиков медицинских масок против четырех компаний. Эти фирмы подняли отпускные цены на свой товар для розничных предприятий более чем в 1,5 раза.

В тот же день в ФАС заявили, что розничная стоимость масок в России увеличилась на 104%. Оптовые цены возросли на 173%. В регуляторе отметили, что это свидетельствует о том, что аптеки сдерживают возможный рост цен.

Кроме того, российская антимонопольная служба зафиксировала завышение розничных цен на медицинские маски в 68 регионах страны. Отмечалось, что в этом нет картельного сговора, но ситуация имеет признаки «экономического мародерства».