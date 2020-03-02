Европейский офис Nike закрылся из-за коронавируса

Штаб-квартира американской компании-производителя спортивной одежды Nike в Европе, расположенная в Нидерландах, закрылась из-за заболевания одного из ее сотрудников новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 2 марта.

Отмечается, что в офис Nike в городе Хилверсум будет продезинфицирован. Всего в нем работают почти 2 тыс. человек из 80 стран.

Заболевший коронавирусом сотрудник компании находился в карантине на протяжении 14 дней. По информации NL Times, у его ребенка и жены тоже обнаружили коронавирус 29 февраля.

Первый случай заражения коронавирусом обнаружили в Нидерландах 28 февраля. Инфицированным оказался мужчина из города Тилбург на юге страны, который недавно вернулся из северной Италии. Его поместили в изоляцию. По состоянию на 2 марта, в стране новую болезнь нашли у 10 человек.

Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в конце декабря в китайском Ухане. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По статистике ВОЗ, к 2 марта число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.