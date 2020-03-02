Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над Сирией в связи с тем, что сирийские власти закрыли воздушное пространство после крушения двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Журавлев.

Он рассказал, что решение сирийского правительства было вынужденным из-за обострения обстановки в воздушном пространстве страны. Как пишет ТАСС, военный добавил, что РФ отказалась гарантировать авиации Турции безопасность в сложившейся ситуации.

Ранее сирийские власти подтвердили, что Турция сбила в воскресенье, 1 марта, два военных самолета ВВС САР в провинции Идлиб, пилоты катапультировались. В свою очередь, подразделения сирийской правительственной армии сообщили о сбитом турецком беспилотнике.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Перед этим лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, которая обострилась в конце января.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.