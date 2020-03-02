Прямой эфир
Сюжет:

Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над Сирией в связи с тем, что сирийские власти закрыли воздушное пространство после крушения двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Журавлев.

Решают обобща: РФ и Турция попытаются урегулировать ситуацию в Идлибе
«Непростая встреча» Владимира Путина и Реджепа Эрдогана запланирована на эту неделю

Он рассказал, что решение сирийского правительства было вынужденным из-за обострения обстановки в воздушном пространстве страны. Как пишет ТАСС, военный добавил, что РФ отказалась гарантировать авиации Турции безопасность в сложившейся ситуации.

Ранее сирийские власти подтвердили, что Турция сбила в воскресенье, 1 марта, два военных самолета ВВС САР в провинции Идлиб, пилоты катапультировались. В свою очередь, подразделения сирийской правительственной армии сообщили о сбитом турецком беспилотнике.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попросил президента России Владимира Путина оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями. Перед этим лидеры двух стран провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о встрече для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, которая обострилась в конце января.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Москва по приглашению официального Дамаска начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах страны продолжаются зачистки от террористов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны опровергло сообщения о сбитом российском Су-24 в Идлибе
Турецкий беспилотник сбили в небе над Идлибом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020