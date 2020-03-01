Трамп заявил об обсуждении запроса Турции на размещение ЗРК Patriot

Вашингтон и Анкара обсуждают запрос Турции о временном размещении на ее границе с Сирией американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трампа ранее неоднократно спрашивали о том, обсуждает ли он со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом данный запрос Анкары и гибель турецких военных в Сирии. На этот раз глава Белого дома подтвердил переговоры по размещению ЗРК Patriot, пишет ТАСС.

Накануне американские СМИ сообщили, что вопрос размещения ЗРК Patriot вызвал ожесточенные споры между Пентагоном и Госдепом. Отмечалось, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выступает за удовлетворение просьбы Анкары, но военные «обеспокоены глобальными последствиями этого шага».

21 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль предпочитает не комментировать заявления Турции о необходимости ЗРК Patriot для защиты в сирийском Идлибе. Он также напомнил, что российские военные присутствуют в Сирии по просьбе руководства страны. Сирийские же вооруженные силы борются с терроризмом на территории своего государства, подчеркнул он.

В тот же день турецкие СМИ со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщили, что США еще не приняли решение по поставке Турции комплексов Patriot. Соответствующие переговоры начались 20 февраля.