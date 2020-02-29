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Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Анкары после гибели 30 турецких военнослужащих в Идлибе вечером в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщила греческая газета «Вима».

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Соответствующее указание постпредству Греции при альянсе выдал министр иностранных дел страны Никос Дендиас. Причиной стало то, что согласованный на уровне заместителей постоянных представителей во время заседания Североатлантического совета текст не включал предложения Греции о ссылке на соблюдение соглашения ЕС-Турция о беженцах и мигрантах, которое было подписано в марте 2016 года.

Отмечается, что требование Афин встретило сильное сопротивление со стороны ряда стран, в том числе Германии, Великобритании, Франции и США. Турция в свою очередь потребовала начать процесс политических консультаций, предусмотренных Вашингтонским договором в случае угрозы одной из стран-членов НАТО, это заявление было передано через министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

29 февраля греческие полицейские дали отпор сотням беженцев, которые пытались проникнуть в страну через границу с Турцией. Инцидент произошел в регионе Эврос.

Ранее в пятницу о попытке мигрантов незаконно проникнуть в Грецию через турецкую границу сообщил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

В этот же день турецкие СМИ со ссылкой на турецкую правящую Партию справедливости и развития сообщили, что страна больше не в состоянии сдерживать беженцев из Сирии. В свою очередь, ЕС отметил, что не получал официального заявления от властей страны о намерении пропустить в Европу сирийских беженцев.

27 февраля террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ. — Ред.) начали наступление на позиции сирийской правительственной армии. Войска САР открыли ответный огонь.

В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. На следующий день стало известно, что число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.

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