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МИД Греции осудил высказывания Эрдогана на тему бурения на Кипре

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Фото: Sergei Chirikov/Pool via REUTERS
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Министерство иностранных дел Греции осудило заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом 30 ноября заявило ведомство на своем сайте.

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Эрдоган на церемонии в Эдирне заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в кипрской исключительной экономической зоне, поскольку Анкара «действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят» Турцию отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой, уточнило «РИА Новости».

«Мы осуждаем сегодняшние заявления турецкого руководства. Главный нарушитель международного права в регионе не осознает, что незаконность не порождает справедливости», — говорится в субботнем сообщении МИД Греции.

Отмечается, что греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому покинула церемонию сразу после слов Эрдогана, продемонстрировав осуждение его заявлений.

«Мы надеемся, что руководство Турции понимает, что уважение международной законности — это не ее усмотрение, а абсолютное обязательство», — резюмировали в греческом МИДе.

В июле премьер-министр Греции Алексис Ципрас пригрозил Турции последствиями вплоть до санкций Евросоюза, если подтвердится факт бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр.

Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году была провозглашена непризнанная «Турецкая республика Северного Кипра». Переговоры между сторонами о воссоединении острова ведутся безуспешно, очередной их раунд в 2017 году закончился провалом.

На шельфе Кипра были обнаружены крупные месторождения газа. Анкара, оспаривающая границы ИЭЗ Кипра, направила туда буровое судно «Фатих». Эрдоган заявлял, что страна готова защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

TANAP — газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод. Его строительство началось в 2015 году и в июле 2019-го было закончено.

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