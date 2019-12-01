МИД Греции осудил высказывания Эрдогана на тему бурения на Кипре
Министерство иностранных дел Греции осудило заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом 30 ноября заявило ведомство на своем сайте.
Эрдоган на церемонии в Эдирне заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в кипрской исключительной экономической зоне, поскольку Анкара «действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят» Турцию отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой, уточнило «РИА Новости».
«Мы осуждаем сегодняшние заявления турецкого руководства. Главный нарушитель международного права в регионе не осознает, что незаконность не порождает справедливости», — говорится в субботнем сообщении МИД Греции.
Отмечается, что греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому покинула церемонию сразу после слов Эрдогана, продемонстрировав осуждение его заявлений.
«Мы надеемся, что руководство Турции понимает, что уважение международной законности — это не ее усмотрение, а абсолютное обязательство», — резюмировали в греческом МИДе.
В июле премьер-министр Греции Алексис Ципрас пригрозил Турции последствиями вплоть до санкций Евросоюза, если подтвердится факт бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр.
Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году была провозглашена непризнанная «Турецкая республика Северного Кипра». Переговоры между сторонами о воссоединении острова ведутся безуспешно, очередной их раунд в 2017 году закончился провалом.
На шельфе Кипра были обнаружены крупные месторождения газа. Анкара, оспаривающая границы ИЭЗ Кипра, направила туда буровое судно «Фатих». Эрдоган заявлял, что страна готова защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.
TANAP — газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод. Его строительство началось в 2015 году и в июле 2019-го было закончено.