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«Узбекские авиалинии» приостановят полеты в Южную Корею из-за коронавируса

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Фото: Depositphotos
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Авиакомпания «Узбекские авиалинии» временно приостановит полеты в Южную Корею из-за вспышки нового вида коронавируса в стране. Об этом сообщила в субботу, 29 февраля, пресс-служба авиаперевозчика.

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Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале компании, рейсы в Сеул приостановят с 1 марта. В настоящее время перевозчик осуществляет перелеты только по маршруту Ташкент-Сеул. Пассажиры, вылетающие из Сеула рейсом авиакомпании 29 февраля будут по прилету отправлены в пункт временного размещения.

Узбекистан с 1 февраля приостановил воздушное сообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса.

Ранее в субботу Южная Корея подтвердила 594 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. К настоящему моменту в стране выявлен 2931 случай заражения, 16 человек умерли.

27 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого».

О вспышке новой инфекции в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и в другие страны.

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