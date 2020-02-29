Конференцию разработчиков видеоигр перенесли из-за COIVD-19

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире организаторы конференции разработчиков компьютерных игр (Game Developers Conference) объявили 28 февраля о ее переносе, сообщает сайт PC Gamer. Мероприятие должно было пройти с 16 по 20 марта в Сан-Франциско.

Организаторы надеются провести конференцию летом, о датах они объявят в ближайшие недели, говорится на сайте выставки.

Конференция разработчиков игр — одна из крупнейших выставок, посвященных видеоиграм, которая проходит ежегодно с 1988 года.

Ранее, 29 февраля, специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был состояться в марте в Лас-Вегасе (штат Невада), перенесли на неопределенный срок в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа COVID-2019.

По данным на 29 февраля, общее число зараженных вне КНР достигло 4691 человека в 51 стране. Количество умерших выросло до 67.