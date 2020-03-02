За прошлый год инвестиции японских компаний в Россию выросли на 14%, и это свидетельствует об эффективности так называемого плана сотрудничества из восьми пунктов между двумя странами. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава департамента Европы японского МИДа Ясуси Масаки. Он также рассказал о том, как продвигается совместная хозяйственная деятельность на южных Курилах, что в Токио думают о новом договоре, который должен прийти на смену ДРСМД, и каков взгляд Японии на крепнущее партнерство России с Китаем.

— Прежде чем обсуждать вопрос о статусе двух островов, Москва требует от Токио признания итогов Второй мировой войны, включая суверенитет РФ над южными Курилами. А также гарантий, что на островах не появятся американские базы. Почему для Японии эти условия неприемлемы?

— В первую очередь хочу сказать, что Япония ведет переговоры последовательно — исходя из одной и той же неизменной позиции. А именно на основе декларации 1956 года, о чем лидеры двух стран договорились, чтобы ускорить диалог по достижению мирного договора. Сейчас страны ведут активные переговоры. Я не могу раскрыть детали и их содержание, но хочу сказать, что у каждой стороны есть собственные опасения, связанные с проблемой безопасности. И по этим вопросам ведется откровенный диалог. Япония и Россия — важные партнеры в АТР, и тот факт, что обе стороны нацелены развивать стабильные отношения, важен для всего региона в целом.

У инвестиций в Россию определенно есть преимущества Итуруп, остров южной группы Большой гряды Курильских островов Фото: РИА Новости/Антон Денисов

— Возможно ли отделить российско-японские мирные переговоры от фактора США? Многие эксперты признают: пока этого не произойдет, прогресса в переговорах Москвы и Токио не будет.

— Слово «отделить» не совсем подходящее. У российско-американских отношений и японо-американских отношений разные характеры. Между Токио и Москвой идет откровенный диалог касательно опасений и озабоченностей обеих сторон. И, несмотря на трудности, наши лидеры стараются выстроить стабильное сотрудничество и заключить мирный договор.

— С 2016 года мы начали обсуждать возможность совместной хозяйственной деятельности (СХД) на четырех островах южной Курильской гряды. Но всё уперлось в юридический тупик: Япония не готова действовать на островах по российскому законодательству, Москва, по понятным причинам, не собирается менять на своей территории свои же законы. Есть ли выход?

— Прежде всего скажу, что СХД на островах — это новый подход, благодаря которому Россия и Япония стремятся найти взаимоприемлемое решение и создать общее будущее четырех островов. Но самое главное в осуществлении этой деятельности — ненарушение юридической позиции каждой из стран. На этой основе в прошлом году мы запустили пилотный туристический проект. На островах в конце октября побывало около 50 человек из Японии. Есть движение и в области переработки мусора, недавно прошла встреча специалистов в сфере рыбного хозяйства. И во время февральской встречи в Мюнхене главы МИД Японии и России обсудили дальнейшие шаги в этих областях. Да, юридический вопрос сложный, нужно продолжение дискуссии. Но мы сейчас ведем переговоры, и небезуспешно.

— Ну как небезуспешно? Мы говорим о совместной деятельности уже три года, а пока состоялась одна туристическая поездка, которую сложно назвать прорывом.

— За последние три года наши специалисты посетили многие точки на островах. Параллельно с этим мы вели переговоры по отдельным проектам — в области переработки мусора, туризма. И мы приложили немало усилий, чтобы конкретизировать наши идеи. В дальнейшем мы, не нарушая юридических позиций друг друга, будем предлагать новые идеи и шаг за шагом продвигаться вперед.

У инвестиций в Россию определенно есть преимущества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В рамках плана сотрудничества из восьми пунктов Япония реализует в РФ довольно много проектов, в первую очередь на Дальнем Востоке. Токио всячески подчеркивает упор на желание повысить уровень жизни россиян. Есть ли коммерческая выгода для японских компаний?

— Как вами было справедливо отмечено, план во многом нацелен на повышение качества жизни россиян. Но мы считаем самым главным взаимовыгодность такой деятельности. С учетом высокого потенциала российского рынка этот план представляет хорошую возможность для развертывания японского бизнеса в РФ. Намечено свыше 200 проектов, и больше половины из них уже реализуются. Это способствует тому, что прямые инвестиции в РФ плавно увеличиваются: в 2019 году они составили 43,3 млрд иен (около 25 млрд рублей), то есть за год прирост составил 14%. Эти цифры свидетельствуют о том, что японские компании проявляют активный интерес к ведению бизнеса в России.

Ассоциация по развитию внешней торговли Японии провела исследование среди частных предприятий нашей страны, которые работают на российском рынке, и этот опрос показал, что три года подряд 70% японских компаний работают в прибыль. То есть у инвестиций в Россию определенно есть преимущества.

— Как и многие страны, Япония высказывала беспокойство по поводу распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и заявляла, что миру нужно новое соглашение. Какие еще страны должны быть им охвачены?

— Япония действительно заявляла, что отказ США и России от ДРСМД нежелателен. Но на фоне развала этого договора нужно признать новое положение дел в мире — а именно, что помимо США и России есть и другие страны, разрабатывающие такие ракеты. Япония уже давно считает важным участие в процессе разоружения Китая и других стран.

— А другие страны — это какие?

— Для нас этот вопрос напрямую связан с безопасностью Восточной Азии в целом. Необходимо обеспечить прозрачность в этом вопросе в регионе. На нынешнем этапе я не могу назвать те страны, которые Япония считает необходимым включить в соглашение. Эту проблему следует сначала обсудить с самими странами, которые мы хотели бы видеть под ограничениями.

— Пару лет назад советник Синдзо Абэ Томохико Танигути, говоря про Китай и Россию, заметил, что «это первый раз в современной истории Японии, когда она находится между северным медведем и южным драконом, когда обе страны сильны в одно и то же время». Насколько союз Пекина и Москвы угрожает геополитическим интересам Японии? Обсуждается ли озабоченность Японии в отношении КНР в российско-японском формате «2+2»?

— В прошлом году российско-китайские дипотношения отметили 70-ю годовщину. Связи успешно развиваются, в последнее время углубляется военное сотрудничество между РФ и КНР. Возьмите, например, заявление Владимира Путина о возможности помочь Китаю в развитии системы раннего предупреждения о ракетном нападении. С учетом международной ситуации в последнее время Япония с большим вниманием следит за российско-китайскими отношениями.

У инвестиций в Россию определенно есть преимущества Фото: TASS/Zha Chunming

Что касается формата «2+2», мы не ведем переговоры, отталкиваясь от угрозы неких третьих стран. Это дискуссионная площадка, где мы откровенно обмениваемся мнениями и позициями в области безопасности, но не упоминаем вслух третьи страны.