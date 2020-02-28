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Меган Маркл пожаловалась на зависть и придирки

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Фото: Global Look Press/Stephen Lock
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что придирки к ней и ее супругу, принцу Гарри, объясняются завистью. Об этом 26 февраля сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, Маркл поделилась с друзьями, что считает несправедливым запрет использовать название Sussex Royal, которое пара выбрала для обозначения своей новой деятельности после переезда в Канаду.

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«Она сказала, что если кто-то и должен чувствовать себя оскорбленным, это она с Гарри. Они никогда не планировали наживаться на слове royal (королевский), и обвинять их в том, что они каким-то образом злоупотребляли своими привилегиями, абсурдно», — сказал источник.

Кроме того, Маркл рассказала, что, по ее мнению, королева Великобритании Елизавета II запретила Sussex Royal под влиянием других членов семьи, которые завидуют принцу Гарри за то, что он является любимчиком королевы.

Как поясняет издание, запрет на использование бренда Sussex Royal объясняется тем, что пара отказывается от королевских обязанностей и привилегий, следовательно, не может использовать слово «королевский» (royal).

Торговая марка была зарегистрирована принцем и герцогиней для того, чтобы выпускать журналы, постеры или открытки, а также чтобы они могли проводить благотворительные акции, образовательные программы и другое.

Ранее, 26 февраля, отец герцогини Сассекской Томас Маркл в интервью телеканалу ITV осудил поступок своей дочери, которая вместе с мужем принцем Гарри отказалась от королевских привилегий. Он также заявил, что у пары нет права использовать слово «короолевский» в названии своего бренда, пишет Daily Mail.

9 января принц Гарри и Меган Маркл сообщили о желании отказаться от обязанностей членов королевской семьи и получить финансовую независимость. Супруги рассказали о намерении создать собственную благотворительную организацию и жить в Великобритании и Северной Америке. Данное явление в социальных сетях и СМИ окрестили как Megxit по аналогии с выражением, которое обозначает процедуру выхода Великобритании из ЕС — Brexit.

Официально их решение вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

Данное решение принц Гарри и Меган Маркл не обсудили с Елизаветой II, чем та была крайне разочарована. Тем не менее после семейного совета она одобрила желание внука отказаться от привилегий. Кроме того, СМИ утверждают, что Меган Маркл уже получила работу в Disney.

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