Режим онлайн-экономии: россияне резко сократили свои траты в интернете

Россияне стали меньше тратить в отечественных и зарубежных интернет-магазинах. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), с которыми ознакомились «Известия». По итогам 2019 года средний чек при покупках на иностранных ресурсах снизился на 17% — до $7,5. В российской интернет-рознице он сократился на 13% — до 2,6 тыс. рублей. При этом суммарный объем рынка онлайн-торговли в 2019 году вырос на 41% — до $19,1 млрд. То есть покупателей в Сети становится больше, но тратят они меньше, отмечают эксперты.

Падение в Сети

НАДТ проанализировала продажи в российских и иностранных онлайн-магазинах за последние пять лет. По данным организации, с которыми ознакомились «Известия», средний чек постепенно снижается. Если в 2015 году россияне тратили в отечественных магазинах в среднем 3,6 тыс. рублей за одну покупку, то в 2019-м — 2,6 тыс. рублей. Это на 13% ниже, чем в 2018-м (3 тыс.). Торговля в зарубежных магазинах идет по аналогичному сценарию: $18 в 2015 году против $7,5 в 2019-м, что на 17% ниже, чем в 2018-м ($9).

Президент ассоциации Александр Иванов пояснил «Известиям», что в наших магазинах россияне чаще всего покупают одежду, бытовые товары и электронику. Тогда как на иностранных площадках они предпочитают приобретать аксессуары для мобильных телефонов, мелкие товары для дома (например, для кухни) и тоже одежду.

Между тем, по подсчетам НАДТ, общий объем рынка онлайн-торговли в 2019 году вырос на 41% — до $19,1 млрд, из них на внутренние продажи пришлось почти $16,3 млрд, на внешние — $2,85 млрд. Количество покупок также увеличилось — до 380 млн посылок из-за рубежа в 2019-м (+5% к 2018-му) и до 375 млн — по России (+67%).

Справка «Известий» По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), доля Китая в общем объеме покупок россиян составила 54% (в денежном выражении), Евросоюза — 22%, США — 11%. В основном, за рубежом граждане берут товары на сумму менее €22. 30 января появилась информация, что в связи с распространением в КНР нового коронавируса AliExpress приостанавливает доставку товаров за рубеж, однако в компании это опровергли. Как сообщали «Известиям» в Роспотребнадзоре, рисков заразиться COVID-19 через посылки нет. Такого же мнения придерживаются и во Всемирной организации здравоохранения. Однако Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая — служба связала это как с COVID-19, так и с риском по африканской чуме свиней.

Всё больше россиян начинают интересоваться покупками в интернете, сокращая их объем в стационарной рознице, подчеркнул Александр Иванов. Это приводит к тому, что количество посылок растет. Впрочем, суммы, которые россияне готовы тратить в онлайн-рознице, постоянно снижаются. Это обусловлено тем, что покупательская способность падает, полагает эксперт.

— Граждане всё больше интересуются мелкими и дешевыми покупками. Такие приобретения легче заказывать в интернете, чем в обычных магазинах. По нашим прогнозам, такая же ситуация будет наблюдаться в 2020 году. Количество покупателей в онлайн-рознице будет расти, хотя средний чек всё равно продолжит снижаться, — сказал он.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин сказал «Известиям», что согласен с подсчетами специалистов. Он подчеркнул, что зарубежные покупки совершают россияне, которые хотят сэкономить на своих повседневных нуждах.

Меньше, но чаще

Президент АКИТ Артем Соколов считает, что очень сложно делать какие-либо выводы на основе среднего чека по стране.

— Это всё равно что измерять среднюю температуру по больнице. В интернете огромное количество товарных категорий, каждая из них имеет свою специфику и вносит свой вклад в развитие рынка, — сказал он «Известиям». — Например, если сервис доставки еды начал привозить вам каждый день по два заказа на сумму 500 рублей, а не один на 1 тыс. — это не означает, что ваша покупательская способность снизилась. Хотя это совершенно точно окажет влияние на размер среднего чека по стране.

К примеру, по последним данным АКИТ и Сбербанка за 2018 год, средний чек в локальных интернет-магазинах составлял 8 тыс. рублей в категории цифровой и бытовой техники, 4 тыс. рублей — спортивных товаров и товаров для детей. При этом в иностранных онлайн-точках показатель был другим: 17,5 тыс. рублей при покупках в аптеках, 10,1 тыс. рублей при заказах спортивных товаров.

В стационарной рознице прослеживается аналогичная тенденция. Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, по данным экспертов, в ритейле средний чек в 2017 году составлял 585 рублей, а в 2019-м — 518 рублей.

— Потребители стали покупать меньше, но ходить в магазины чаще. Это обусловлено как отсутствием роста реальных денежных доходов, так и изменением потребительских предпочтений, — пояснил он.

С одной стороны, россияне стремятся сэкономить на покупках и при этом предпочитают свежие продукты, не делают больших запасов. Развитие формата «магазин у дома» и «дискаунтер» в последние годы — следствие этих изменений, добавили в АКОРТ.

В Минпромторге сказали «Известиям», что, несмотря на сообщения некоторых экспертов о снижении среднего чека, на фоне общего роста оборота онлайн-торговли можно говорить о «рутинизации» покупок онлайн. Россияне чаще и легче принимают решения о приобретении товаров в интернет-магазинах, не ждут необходимости сделать большой заказ и снижения стоимости доставки.