Не парились: на 23 февраля россияне вместо бань пошли в автомастерские

В прошедшие февральские выходные граждане страны реже посещали бары (на 10% по сравнению с празднованием Дня защитника Отечества прошлого года) и бани (на 3,5%). А вот спрос на услуги автомастерских вырос на 30%. Эксперты говорят, что россиян напугал короновирус, поэтому многие из них предпочли проводить время не в общественных местах.

Из баров выгнал вирус

Судя по статистике, предоставленной «Известиям» IT-компанией «Платформа ОФД», в этом году в праздники с 21 по 24 февраля резко упал спрос на электронику и гаджеты — россияне покупали эти товары на 11% менее активно, чем год назад. Зато средний чек в данной категории оказался на 4% выше, чем в 2019-м, составив 5 050 руб.

Потерпели убытки также рестораны и бары — их посещали на 10% реже, чем в прошлые февральские праздники. Средний чек покупки — 1 050 рублей, что на 6% выше, чем в это же время в 2019 году.

— Здесь большую роль сыграл коронавирус, — подчеркнула в беседе с «Известиями» директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. — Люди стараются не посещать без особой нужды общественные места, чтобы не подвергаться опасности.

Напомним, что первые сообщения об ухудшении ситуации с распространением COVID-19 в Италии и Южной Корее начали появляться 23 февраля.

Сейчас из-за эпидемии коронавируса россияне предпочитают больше времени проводить дома, а не в людных местах, где можно заразиться банальной простудой и выпасть из рабочего графика на несколько недель, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

Кроме того, добавил главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель, у россиян всё меньше желания праздновать День защитника Отечества.

— Содержание праздника расплывается: сейчас и мужчины многие не служили, а женщин в армии, наоборот, становится всё больше. То есть исчезает интерпретация 23 февраля как «мужского дня». Поэтому становится непонятно, как и кому его праздновать, — сказал он «Известиям».

Не так активно в праздничные выходные раскупали и сувенирную продукцию. Объемы ее продаж в этот период по сравнению с прошлым годом снизился на 10%, а средний чек упал на 1% (до 870 рублей).

Снижение продаж сувенирной продукции произошло из-за уменьшения числа туристов, объяснил Марк Шерман.

Париться россияне тоже стали меньше — на целых 3,5%, при этом средняя стоимость посещения бани или сауны подскочила на 12% и составила 890 рублей.

Сам себе подарок

А вот для ремонтных автомастерских февральские праздники оказались прибыльными. Рост объемов продаж в этом сегменте в сравнении с прошлогодними вырос на 30%. Средний чек покупки тоже увеличился — на 11%. Отремонтировать машину с 21 по 24 февраля 2020 года можно было в среднем за 5 580 рублей.

— Не исключаю, что многие мужчины таким образом решили сами себе сделать подарки к празднику, — отметил Владимир Мукомель.

Вырос спрос также на одежду и спортивные товары. Они продавались на 6% лучше, чем в 2019 году, а средний чек составил 3 890 рублей, что на 7% выше, чем раньше.

— Во многом это происходит благодаря популяризации здорового образа жизни, проведению благотворительных марафонов и семейных соревнований в разных городах России, — прокомментировал Марк Шерман.

В структуре праздничных расходов изменения происходят не за счет объема реальных продаж, а за счет выбора других приоритетов, считает Любовь Храпылина. Люди не стали тратить деньги на развлечения, но вложили их в одежду и автомобили.