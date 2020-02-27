Данилко объяснил лишний вес проблемами со здоровьем

Украинский певец Андрей Данилко, известный также как Верка Сердючка, объяснил увеличение веса проблемами со здоровьем. Об этом 26 февраля сообщило ИА Nation News со ссылкой на эфир радио «Люкс ФМ».

Точный диагноз Данилко назвать отказался, но поспешил успокоить поклонников, сообщив, что уже проходит необходимое лечение.

«Сейчас я занят лечением. Идут какие-то сдвиги, стал очень мало есть. Я поправился и плохо выгляжу, но не от еды или выпивки», — приводит слова артиста «Федеральное агентство новостей».

Исполнитель добавил, что медики сумели установить причины плохого самочувствия и его заболевание поддается лечению. Вместе с тем Данилко пожаловался на депрессию и бессонницу.

В декабре сообщалось, что украинский певец Андрей Данилко после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.