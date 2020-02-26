Данилко связал место Украины на «Евровидении» с местью за Россию

Украинский певец Melovin, который представлял страну на «Евровидении-2018», мог получить низкую оценку от жюри из-за скандала с Россией. Об этом заявил певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.

«По зрительским голосованиям он — седьмой, то есть в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим. Тем более еще был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал с Россией», — заявил он в интервью «Люкс ФМ», опубликованном 25 февраля на YouTube.

Данилко подчеркнул, что организаторы конкурса потеряли очень большие деньги из-за отказа РФ участвовать в соревновании в 2017 году, а также вести его трансляцию, пишет «Газета.ру».

Россию на «Евровидении-2017» в Киеве должна была представлять певица Юлия Самойлова, однако СБУ закрыла ей въезд на Украину сроком на три года из-за ее выступления в Крыму.