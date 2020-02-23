Прямой эфир

Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

0
Фото: instagram.com/eurovision.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на «Евровидение-2020» участников с песней на национальном языке, сообщает в воскресенье, 23 февраля, «Газета.Ru».

«На «Евровидении» нужно быть фриковатым»
Композитор Игорь Матвиенко — о кандидатах на поездку в Роттердам, запрете на рэп и лоббистах от шоу-бизнеса

«Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли, что нужно свою культуру продвигать, а не распиаривать британцев. Не капать на британскую мельницу, а пиарить и продвигать свою культуру», — рассказал изданию Лоза. По мнению музыканта, Россия давно уже должна следовать примеру соседней страны и продвигать русскую культуру, не делая победу на конкурсе основной целью.

Музыкант приводит пример певца Димы Билана, единственного участника от России, одержавшего победу на «Евровидении» с песней на английском языке. Лоза напоминает, что после победы Билан отправился в тур по России, в то время как участники, исполнявшие песни на национальных языках, гастролируют по миру. Он вспоминает Патрисию Каас, которая на конкурсе заняла восьмое место, но затем отправилась с концертами в Европу.

«Я считаю, что с песней на национальном языке есть шанс заявить о себе в мире. Потому что люди, исполняющие такие песни, самобытны и интересны. А вот, скажем, англоязычные русские, азербайджанцы, украинцы не нужны никому, у них своих таких полно», — подчеркнул Лоза.

21 февраля Юрий Лоза подверг критике идею композитора Игоря Крутого о выступлении певца Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) на конкурсе «Евровидение» от команды России. Лоза пояснил, что выступление Тимы Белорусских от российской команды возможно в случае смены его белорусского гражданства. По мнению Лозы, в России можно найти своих талантливых представителей, которые могут поучаствовать на известном международном конкурсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стал известен украинский участник «Евровидения-2020»
СМИ узнали претендентов на участие в «Евровидении» от России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020