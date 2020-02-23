Лоза оценил выбор Украины для участия в «Евровидении-2020»

Музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на «Евровидение-2020» участников с песней на национальном языке, сообщает в воскресенье, 23 февраля, «Газета.Ru».

«Наши пока не поняли, а украинцы уже поняли, что нужно свою культуру продвигать, а не распиаривать британцев. Не капать на британскую мельницу, а пиарить и продвигать свою культуру», — рассказал изданию Лоза. По мнению музыканта, Россия давно уже должна следовать примеру соседней страны и продвигать русскую культуру, не делая победу на конкурсе основной целью.

Музыкант приводит пример певца Димы Билана, единственного участника от России, одержавшего победу на «Евровидении» с песней на английском языке. Лоза напоминает, что после победы Билан отправился в тур по России, в то время как участники, исполнявшие песни на национальных языках, гастролируют по миру. Он вспоминает Патрисию Каас, которая на конкурсе заняла восьмое место, но затем отправилась с концертами в Европу.

«Я считаю, что с песней на национальном языке есть шанс заявить о себе в мире. Потому что люди, исполняющие такие песни, самобытны и интересны. А вот, скажем, англоязычные русские, азербайджанцы, украинцы не нужны никому, у них своих таких полно», — подчеркнул Лоза.

21 февраля Юрий Лоза подверг критике идею композитора Игоря Крутого о выступлении певца Тимы Белорусских (Тимофея Морозова) на конкурсе «Евровидение» от команды России. Лоза пояснил, что выступление Тимы Белорусских от российской команды возможно в случае смены его белорусского гражданства. По мнению Лозы, в России можно найти своих талантливых представителей, которые могут поучаствовать на известном международном конкурсе.