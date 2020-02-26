Ракетка в авангарде: почему Мария Шарапова завершила карьеру

В мировом теннисе завершилась яркая эпоха: одна из лучших представительниц этого вида спорта Мария Шарапова 26 февраля объявила о завершении своей карьеры . Благодаря многочисленным спортивным достижениям она стала культовой фигурой не только в России, но и во всем мире . Имя 32-летней теннисистки уже давно стало настоящим рекламным брендом, в который готовы были вкладывать баснословные суммы крупнейшие компании планеты.

Шарапова смогла выиграть все четыре турнира Большого шлема, 39 соревнований Женской теннисной ассоциации (WTA), из них 36 в одиночном разряде, а также серебряные медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, итоговый сезонный турнир 2004 года и Кубок Федерации 2008-го. Кроме того, она была одним из лидеров мирового спорта по рекламным заработкам.

— Слухи о том, что Маша планирует завершить карьеру, ходили давно , — рассказал «Известиям» двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный. — Но другое дело — официальное заявление. Поэтому, как мы к этому ни готовились, всё равно её решение получилось неожиданным. Видимо, Мария почувствовала ситуацию так и посчитала нужным уйти. Не хочу обсуждать, могла ли она выступать дальше. Считаю, что у неё была блестящая карьера. Она очень много сделала для тенниса — мирового и российского. Мы можем её поблагодарить за то, что она доставляла болельщикам радость, и пожелать удачи в будущем.

Яркий дебют

Мария Шарапова ворвалась в элиту мирового тенниса в 2004 году, когда выиграла Уимблдон. В тот период в женском одиночном разряде начали солировать россиянки . Они победили в трёх турнирах Большого шлема из четырёх. Сначала Анастасия Мыскина и Елена Дементьева разыграли российский финал Ролан Гарроса (Открытый чемпиона Франции), в котором победила Мыскина. Затем Шарапова обыграла в финале Уимблдона знаменитую американку Серену Уильямс. А в сентябре Светлана Кузнецова покорила US Open (Открытый чемпионат США).

Но даже на фоне этих побед соотечественниц триумф 17-летней Шараповой выделялся. Многих шокировал успех столь юной спортсменки.

— Уже тогда было видно, что это не единичный успех Марии, — напомнил «Известиям» двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков. — Она показывала фантастический теннис, просто раздавив в финале Уимблдона Серену, против которой в дальнейшем очень неудачно играла . Но было видно, что Шарапова только начинает рост и в последующие годы будет становиться сильнее. Хотя мне её потенциал был виден ещё годом ранее, когда она дебютировала в 16 лет на взрослом Уимблдоне. Тогда в 2003 году она дошла до четвертого круга, выбив высоко находившихся в рейтинге WTA россиянку Елену Бовину и сербку Елену Докич. Было видно, что девчонка далеко пойдёт.

В 2006 году Шарапова выиграла Открытый чемпионат США, в 2008-м — Открытый чемпионат Австралии. А в 2012-м завоевала карьерный Большой шлем, победив на Ролан Гарросе. Мария стала первой представительницей нашего тенниса, выигравшей в одиночном разряде все четыре турнира подобного уровня. В 2014 году она во второй раз победила во Франции.

— Шарапова сделала фантастическую карьеру, стабильно выступая на высоком уровне более 10 лет — такое удаётся не многим , — отметил в разговоре с «Известиями» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. — И она не просто держала высокий уровень, а находилась на лидирующих позициях мирового рейтинга. Можно только восхищаться её личными достижениями, но Мария также не забывала о сборной России, она принесла ей медаль Олимпиады, а также по возможности приезжала в команду на матчи Кубка Федерации, один из которых был совместно с ней выигран. Мы все благодарны ей за всё, что она сделала.

Мельдониевая атака

В 2016 году вступил в силу обновлённый список Всемирного антидопингового агентства (WADA). Среди прочих запрещённых препаратов в нем оказался мельдони й, ранее он не был вне закона. Не все спортсмены и спортивные организации сразу отреагировали на изменения, поэтому весной того же года свыше десятка топовых отечественных атлетов были отстранены, когда в их организме выявили это вещество.

Оказалась среди них и Мария Шарапова, которая сразу же призналась и раскаялась за ошибку, но в итоге получила дисквалификацию на год и три месяца . С этого момента начался закат карьеры теннисистки . Ещё больше ситуацию усложнили многочисленные травмы. В последние годы она или пропускала крупные соревнования, или выбывала на ранних стадиях.

— Для теннисиста пропустить более года — это катастрофа , поэтому неудивительно, что после истории с мельдонием Мария так и не вернулась на былой уровень, — добавил Андрей Чесноков. — Тут, конечно, есть большие вопросы к WADA. Почему Серене Уильямс можно употреблять амфетамин, и на это закрывают глаза, поскольку всё оформлено как терапевтические исключения из-за болезни, а Шарапову убирают за использование препарата, который не делает никого сильнее?

Он добавил, что нельзя забывать, как Марию в последние годы беспокоила травма плеча — из-за этого она могла приехать на одно соревнование, а потом пропустить три месяца.

— В таком состоянии нереально быть среди лучших. А зачем Шараповой находиться на 50-х местах? Она правильно сделала, что решила закончить, — считает теннисист. — Иначе в ближайшие годы могло бы появиться множество теннисистов низкого уровня, которые потом рассказывали бы детям и внукам, как обыгрывали великую Шарапову. Это было бы несправедливо.

Место в истории

Специалисты абсолютно уверены: имя Шараповой войдёт в список лучших теннисистов в истории наряду с такими мастерами, как Серена Уильямс, Штеффи Граф, Моника Селеш, Мартина Навратилова.

— Вклад Марии в развитие мирового и российского тенниса сложно переоценить , — отметил в разговоре с «Известиями» капитан мужской сборной России по теннису, победитель двух турниров серии ATP Игорь Куницын. — Очень жаль, что она приняла такое решение, но карьеры даже самых великих чемпионов подходят к концу. Все мы прекрасно понимаем, что последние два года Шарапова не могла выступать на приемлемом для себя уровне. В первую очередь, из-за травм. Поэтому её уход из тенниса стоит скорее признать вынужденным.

По мнению Игоря Куницына, Мария Шарапову стоит причислить к категории великих игроков.

— И дело не только в количестве побед на турнирах «Большого шлема», но и в том факте, что она обладает «карьерным шлемом», — продолжил эксперт. — За всю историю это сделали только десять женщин в нашем виде спорта. Это уникальное достижение в теннисе, и Мария навсегда останется в истории спорта. Жаль, что ей не удалось выиграть Олимпиаду в 2012 году, но и без этого её путь можно назвать сверхуспешным.

Шарапова стала лицом свыше десятка крупных брендов. По данным СМИ, ещё в 2004 году она заработала $18,2 млн. В 2010-2011 годах её доход оценивался в $24,2 млн. Шарапову тогда включили в список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. А в 2013 году её отдали пальму первенства. Тогда ей приписывали суммарный доход в $29 млн за период с июня 2012 по июнь 2013 года.

— У Марии были прекрасные агенты, способные делать деньги из воздуха , — продолжил Андрей Чесноков. — Трудно вспомнить, кто ещё из наших спортсменов добивался такого уровня популярности. Доходило до того, что даже находясь на 15-м месте в мировом рейтинге и в не самые удачные периоды, Шарапова была более востребована у рекламодателей со всего мира, чем вторые и третьи ракетки планеты. А может быть, и первые.

В Открытом чемпионате США, состоявшемся в сентябре 2019 года, Мария Шарапова проиграла в первом круге Серене Уильямс. Это был последний крупный турнир с участием российской звезды.