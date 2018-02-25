Киров Липман: «Запрет мельдония - американский ход против Шараповой»

Допинговый скандал вокруг российского кёрлингиста Александра Крушельницкого вновь напомнил миру о печально знаменитом препарате мельдонии (милдронате). В октябре 2015 года он был внесён в список запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Официально новый циркуляр вступил в силу с 1 января 2016 года. Уже весной того же года в его использовании уличили теннисистку Марию Шарапову, фигуристку Екатерину Боброву, боксёра Александра Поветкина, конькобежца Павла Кулижникова, шорт-трекиста Семёна Елистратова и многих других.

Позднее их представителям, а также разработчикам препарата удалось доказать, что милдронат может выводиться из организма длительное время – вплоть до полугода. Таким образом, он мог применяться атлетами до его официального внесения в список запрещённых. Большинство россиян были оправданы, и с них сняли санкции. О мельдонии стали забывать. Пока на проходящей в Пхёнчхане Олимпиаде его не обнаружили в допинг-пробе Александра Крушельницкого. Он и его партнёрша и супруга Анастасия Брызгалова были лишены бронзовых медалей Игр в миксте.

Милдронат был разработан латвийскими учёными в 1970-е годы, а в США запатентован в 1984 году. Владелец компании, производящей препарат, Киров Липман в 1996-2016 годах был президентом Федерации хоккея Латвии. В эксклюзивном интервью «Известиям» он высказал неожиданную версию появления мельдония в стоп-листе ВАДА и спрогнозировал, когда его оттуда исключат.

— В 2016 году череда скандалов вокруг российских спортсменов заставила даже дилетантов выучить название вашего препарата. Почему он вообще был внесён ВАДА в список запрещённых?

— Мельдоний никогда прежде не был в списках запрещённых препаратов. Но осенью 2015 года он был туда внесён. Процесс его внесения в стоп-лист начался после того, как Мария Шарапова поставила в известность ВАДА, что применяет мельдоний для усиления энергии (ранее в интервью теннисистка рассказывала, что на протяжении многих лет получала сертификаты о том, что употреблять мельдоний можно «абсолютно легально» - «Известия»).

Мы уже неоднократно доказывали, что мельдоний не является допингом. Разработчик этого препарата Иварс Калвиньш ездил в Канаду, в главный офис ВАДА, встречался с руководством этой организации. И категорически отверг утверждения, что он даёт преимущества спортсмену. Он усиливает только сердечно-сосудистые каналы, чтобы у людей не было сердечного приступа. Мы знаем не один случай, когда умирали хоккеисты прямо на площадке. Наш латвийский хоккеист Сергей Жолток умер в 2004 году от сердечного приступа во время матча в Минске. Применяй он милдронат, возможно, всё было бы нормально – жил бы до сих пор. Но если спортсмен бежит 100 метров за 11 секунд, он может хоть тонну милдроната съесть – это не поможет ему преодолевать эту дистанцию быстрее. Так что все аргументы ВАДА против мельдония выдуманы. И уже появляются сомнения в этом решении. Мне приходило официальное письмо о том, какой это прекрасный препарат, и со временем они разберутся в нём до конца и могут исключить из списка запрещённых.

— Уточните, причём здесь Шарапова?

— Думаю, это был американский ход. Шарапова могла получить гражданство США и выступить за эту страну на Олимпиаде. Однако Мария решила выступать за Россию. Вот они и устроили в её адрес столь непорядочный ответный ход.

— И ВАДА им поддалось?

— Даже ВАДА во многих случаях не знает, что можно считать допингом. Например, важно понимать, что милдронат и мельдоний - это разные веши. Многие это не могут запомнить и путают. Даже ВАДА. Мельдоний - одна из частей милдроната. Но не это главное. Есть немало доказательств, что умершие спортсмены могли жить до сих пор, если бы принимали мельдоний. Этот препарат разрабатывала целая группа людей при Институте органического синтеза Академии наук Латвийской ССР. Затем его запатентовали в США, многократно проверив все свойства милдроната. Ему уже больше 25 лет – он никогда не был в списках ВАДА. Просто американцы зацепились за него, пролоббировали перевод в список запрещённых в качестве ответа на действия Шараповой. А потом уже применили как средства нейтрализации значительной части российских спортсменов.

— Как реагировать на это спортсменам?

— В каждом виде спорта и у каждой команды есть врач. Он должен контролировать, предупреждать игроков и смотреть, чтобы они не применяли препараты из списка ВАДА. Тогда будет всё нормально. Я 20 лет был президентом Федерации хоккея Латвии. И знал, что доктор наших сборных команд перед каждой игрой проверяет своих хоккеистов. И врач должен отвечать за найденный допинг, а не спортсмен.

— Вы сказали, что милдронат могут вывести из списка запрещённых. Как скоро?

— Я думаю, этого ждать недолго. После Олимпиады в Пхёнчхане пройдёт некоторое время, затихнет история с Крушельницким. И пойдут перемены. Сейчас МОК и ВАДА нужна тишина. Их тоже можно понять. Не хочется ВАДА брать на себя огромную ответственность за то, что они пару лет назад приняли ошибочное решение. Полагаю, пройдёт время, и милдронат уберут из числа запрещённых. Мельдоний ведь не стимулирует работу мозга, мышц. Он лишь укрепляет работу сердца. Я сам годами применяю этот препарат. И чувствую себя прекрасно в свои 77 лет. А для спортсмена одна таблетка не даст никакого преимущества. И мы это не раз доказывали ВАДА. Это препарат длительного применения – разовое его употребление не играет никакой роли.

— Вы верите в версию Крушельницкого и руководства Федерации кёрлинга России, что милдронат ему подсыпали?

— Вообще, это звучит очень нелогично. Каким надо быть врагом, чтобы «подсунуть яд»? Всё в этой жизни возможно, но то, что говорите вы, звучит дико. Подсыпать его нельзя, но можно взять капсулу и растворить мельдоний в напитке. Но чтобы подсунуть это спортсмену? Кто знает. Мы не в курсе, какие у Крушельницкого были конкуренты. И кому могло быть это выгодно.

— Вы дружите с президентом Международной федерации хоккея, членом МОК Рене Фазелем. Как он оценивает в связи с этим скандалом шансы России выйти на церемонию закрытия Олимпиады в Пхёнчхане под своим флагом?

— Я с ним не общался конкретно на эту тему, но ещё в 2016 году обсуждали ситуацию с мельдонием в целом. Он в курсе всех деталей этой истории и разделяет мою точку зрения, наших учёных и российской стороны. Фазеля знаю больше 20 лет как порядочного человека. Вы сами могли в этом убедиться, когда в конце прошлого года Рене в жёсткой форме заявил, что хочет видеть Россию на Олимпиаде в Пхёнчхане.

— Что делать Александру Крушельницкому и его руководству?

— России надо бороться за своего спортсмена, доказывать его невиновность.

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