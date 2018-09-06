«Шарапова показала достойный результат на US Open»

Россияне неудачно выступили на последнем турнире «Большого шлема» в 2018 году — Открытом чемпионате США по теннису. Ни один представитель нашей страны не смог пробиться в четвертьфинал US Open в одиночном разряде. Дальше всех в турнирной таблице продвинулась Мария Шарапова, в 1/8 финала уступившая испанке Карле Суарес-Наварро. Первая ракетка России Дарья Касаткина закончила свое выступление во втором круге.

У мужчин до третьего круга добрались Даниил Медведев и Карен Хачанов. Медведев в трех сетах проиграл хорвату Борне Чоричу, а Хачанов в драматичном 4,5-часовом поединке уступил Рафаэлю Надалю (1:3).

— Из всех наших теннисистов — и женщин, и мужчин — сейчас однозначно выделяется Хачанов, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России, член правления Федерации тенниса России (ФТР) Владимир Камельзон. — Его матч с Надалем показал, что Карен стоит на правильном пути, прогрессирует, у него достойный тренерский штаб. По классу игры он способен на равных соперничать с игроками из топ-10. Если бы в третьем круге ему достался не титулованный испанец, то он бы прошел гораздо дальше. Рядом с ним находится и Медведев, который сейчас живет во Франции и под руководством местных специалистов также значительно прибавил. Эти два парня — главная надежда российского тенниса.

Другой талантливый российский теннисист — Андрей Рублев не смог преодолеть первый круг US Open, проиграв французу Жереми Шарди.

— Рублев — сильный игрок, но не может решить проблем со здоровьем, — продолжил Владимир Камельзон. — Андрея постоянно преследуют травмы, он испытывает недомогание во время важных игр. А чтобы играть на высочайшем уровне и выдерживать пятисетовые матчи, надо быть абсолютно здоровым. Думаю, ему надо всерьез заняться этой проблемой.

Более успешного выступления эксперты ожидали от российских девушек. Особенно от 11-й ракетки мира Дарьи Касаткиной. Во втором круге 21-летняя россиянка уступила Александре Соснович из Белоруссии.

— Даша идет по сезону с определенными срывами, в ее игре пока не хватает стабильности, — пояснил Владимир Камельзон. — Хотя она невероятно талантливая спортсменка. За последнее время она прошла большой путь, приблизилась к десятке. Но сказать, что у нас есть другие молодые игроки, способные на серьезный прорыв, я не могу. Не буду называть фамилий, но у нового поколения нет звездности, нацеленности на достижение результата.

При этом главной звездой российского тенниса, по мнению специалиста, по-прежнему остается Мария Шарапова.

— Шарапова — звезда мирового тенниса, на все ее матчи собираются полные трибуны, — заключил Владимир Камельзон. — Определение игрока мирового тура — это количество зрителей на его матчах. Тут можно провести параллель с театром — на великого актера всегда пойдут люди. Думаю, она до сих пор на плаву. Она показала достойный результат на US Open. Да, проиграла Суарес-Наварро, но испанка — неудобная соперница для Марии. Она умеет разводить, часто загоняла Марию в оборону, постоянно продавливала удар Шараповой с левой и справедливо вышла дальше. Это болезненное поражение, но я уверен, россиянка продолжит играть на высоком уровне и будет готовиться к Australian Open – 2019.

В первом полуфинале женской сетки турнира сыграют Серена Уильямс и Анастасия Севастова. У представительницы Латвии есть шанс обыграть титулованную американку, считает известный российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков.

— Анастасия Севастова хорошо чувствует себя на US Open, — сказал он «Известиям». — Я не ожидал, что она с такой легкостью обыграет Слоан Стивенс. Способна она переиграть и Серену. Сейчас в женском теннисе шансы на победу в «Шлемах» имеют многие игроки. Если раньше была Серена и все остальные, то сейчас конкуренция очень высока. Мой личный фаворит — испанка Карла Суарес-Наварро, которая показывает в Нью-Йорке очень классный теннис.

Среди мужчин — участников турнира Андрей Чесноков отметил серба Новака Джоковича.

— На этом US Open был сыгран один из худших матчей в карьере Роджера Федерера, — продолжил титулованный теннисист. — Никогда не видел, чтобы швейцарец допускал такое количество ошибок и такой процент брака. Думаю, виной всему погода. На вечерних матчах температура достигает 32 градусов — духота и невероятная влажность. Я не говорю про дневные поединки. Играть в таких условиях очень сложно. Думаю, после сумасшедшего пятисетового матча с Домиником Тимом Рафаэль Надаль не успеет полностью восстановиться к матчу с Хуаном Мартином дель Потро. Аргентинец — фаворит первого полуфинала. А фаворит всего турнира — на мой взгляд, Новак Джокович. Он допускает минимальное количество ошибок и невероятно подготовлен физически.

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн. Действующими победителями US Open в мужском и женском одиночном разрядах являются Рафаэль Надаль (Испания) и Слоан Стивенс (США).

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