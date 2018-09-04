Шарапова выбыла из US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова выбыла из Открытого чемпионата США (US Open), уступив в матче четвертого круга испанке Карле Суарес Наварро. Последняя одержала победу со счетом 6:4, 6:3.

Уже после встречи Шарапова заявила, что ее соперница продемонстрировала хорошую физическую подготовку и провела отличную игру.

«Во многих компонентах она была хороша. Испанка действовала стабильно, когда это было нужно. Она вынуждала меня совершать ошибки», — цитирует россиянку сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 1/4 финала американского турнира Наварро сыграет с представительницей США Мэдисон Кис. Завершатся состязания 9 сентября.

US Open — один из четырех турниров «Большого шлема» наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд превышает $25 млн.

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