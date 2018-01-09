«Шарапова способна вновь стать первой ракеткой мира»

Российские теннисисты успешно начали 2018 год: Андрей Рублев дошел до финала престижного турнира в Дохе, а Мария Шарапова — до полуфинала в Шэньчжэне. В интервью корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвел итоги 2017 года, оценил шансы Марии Шараповой вновь стать первой ракеткой мира, а также рассказал о перспективах мужской и женской сборной в Кубке Дэвиса и Кубке федерации.

— Мне понравилось, как Рублев выглядел в Дохе, — поделился с «Известиями» Шамиль Тарпищев. — Играл стабильно, проявил характер. Если бы Гаэль Монфис не получил бы дополнительный день отдыха (француз вышел в финал без борьбы, поскольку его противник, первый номер посева австриец Доминик Тим, отказался от дальнейшего участия в турнире), то в финале была бы более бескомпромиссная борьба. Думаю, что это не последний финал Андрея в этом году, свои титулы он еще возьмет.

— 2017 год 20-летний Андрей Рублев закончил на 39-м месте, дойдя до четвертьфинала US Open-2017. Что нам ждать от этого игрока в новом году?

— Андрей обрел стабильность. Это результат большой работы его тренера (испанского специалиста Фернандо Висенте). Думаю, что Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев уже обожглись на своей самоуверенности и нестабильности и с каждым годом будут прогрессировать. Их формирование как профессиональных игроков заканчивается, и результаты должны пойти вверх. Не удивлюсь, если кто-то из них закончит год в топ-10–15.

Andrey Rublev Андрей Рублев Фото: Global Look Prees/Nikku

— В 2017 году Мария Шарапова вернулась в большой теннис после 15-месячного отсутствия и сразу дошла до 1/8 финала US Open и выиграла турнир в Тяньцзине, закончив год на 59-й строчке. На ваш взгляд, ей по силам вернуться в топ-10?

— Попадание в топ-10 — не самоцель для Шараповой. В принципе по качеству игры во второй половине 2017 года она выступала очень неплохо. Отмечу, что в женском теннисе появилось много талантливых спортсменок, но нет явного лидера, которым долгое время была Серена Уильямс. Это — плюс для Маши. В такой ситуации она способна вновь стать первой ракеткой мира. У нее есть все шансы на это. Порядка 10–12 человек могут легко стать первой ракеткой по итогам года, включая ту же Шарапову и Свету Кузнецову.

— Но все-таки Шараповой в апреле исполнится 31 год…

— С возрастом падает быстрота передвижений. Но то, что я видел в исполнении Марии в октябре–ноябре и на первом ее турнире в 2018 году, говорит о том, что она сохранила свои функциональные способности на должном уровне. А зная ее спортивный характер, можно рассчитывать на лучшее. За счет своего характера она выиграла много важных матчей в своей карьере. Поэтому в начале года, если Шарапова будет выигрывать много игр, нужно избежать травматизма. Если ей это удастся, скорее всего, она вновь будет в элите мирового тенниса.

Шарапова Мария Шарапова Фото: Global Look Prees/Yue Yuewei

— Чем вам больше всего запомнился 2017 год?

— Самое яркое событие — победа Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Уимблдоне, которую они одержали, не отдав соперницам по финалу ни гейма. Это уже третий турнир «Большого шлема», который покорился нашей паре. Это радует. Последние три года они доминируют среди всех национальных пар, и хотелось бы, чтобы Веснина и Макарова играли вместе до конца Олимпийских игр – 2020, где у них есть шанс повторить успех Игр-2016 в Рио.

В целом прошедший год я бы определил больше со знаком «плюс». Кризис, который был на протяжении пяти лет, закончился. Я думаю, что через два-три года у нас будет новый подъем. Особо бы отметил удачное выступление наших молодых ребят: Андрея Рублева, Карена Хачанова и Даниила Медведева. Я считаю, что благодаря прогрессу этих ребят через год России можно рассчитывать на высокие результаты в Кубке Дэвиса.

— У молодых теннисисток нет такого прогресса?

— Мы ждем от них похожего прорыва. Ведь в турнирах до 18 лет наши спортсменки одержали много значимых побед, но, кроме Дарьи Касаткиной, во взрослом теннисе пока никто так и не выстрелил. Мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Надеюсь, что в 2018 году свою игру заметно улучшат Наталья Вихлянцева и Екатерина Александрова.

— Какие задачи стоят перед мужской и женской сборной в Кубке Дэвиса и Кубке федерации (мужская команда в первом матче Афро-Европейской группы сыграет с победителем матча Австрия–Белоруссия. Женщины встретятся во второй Мировой группе с командой Словакии)?

— И в Кубке Дэвиса, и в Кубке федерации надо выходить в высшую лигу. И это нам вполне по силам. В Кубке Дэвиса у нас благоприятный жребий, соперник нам по зубам, хоть и будет играть дома при своих зрителях. В Кубке федерации также должны обыгрывать Словакию. Надеюсь, усиление тренерского штаба пойдет команде на пользу.

кубок дэвиса Кубок Дэвиса Фото: Global Look Prees/Daniil Ivanov

— В 2017 году лучший сезон в карьере провела Анастасия Павлюченкова, выигравшая три трофея и ставшая 15-й ракеткой мира. В этом году она способна продолжить поступательное движение в рейтинге WTA?

— Я бы отмечал то, что не сделано. В современном теннисе сейчас очень много различных турниров. Конечно, тот факт, что Павлюченкова выиграла три из них, — это хорошо, но от Насти я жду большего. Она часто травмируется, ей надо прибавить в стабильности выступлений. Методическая составляющая у нее должна быть гораздо лучше. Тогда она сможет заметно повысить свои результаты и рассчитывать на попадание в топ-10. То же самое могу сказать и про Касаткину. Да, из наших молодых теннисисток она добилась наивысших успехов, но, если бы не серьезные травмы, она бы закончила 2017 год в топ-20 (24-е место в рейтинге WTA по итогам 2017 года). Но даже топ-20 — не ее потолок, Даша способна на большее. Но пока против ударных игроков, таких как Мэдисон Кис или Слоан Стивенс, она не находит аргументов. Значит, проблемы в скоростно-силовой выносливости. Это тоже методологическая составляющая. Схожие проблемы есть и у мужчин.

Anastasia Pavlyuchenkova Анастасия Павлюченкова Фото: Global Look Prees/Meng Yongmin

— Как можно это исправить?

— Не всё зависит от нас. Ведь проблема в том, что мы не можем полностью контролировать наших ведущих теннисистов. У ФТР нет освобожденных тренеров, которые бы ездили с игроками по всему миру по полгода. А с личными тренерами договариваться о таких вещах не так просто. Многим не до этого. Зачастую профессионал сам заключает договор с тренером, которого он находит. Если он им не нравится, его увольняют. Поэтому бывает, что за год игрок может сменить двух наставников, и это не всегда идет на пользу. Также многие игроки пытаются как можно больше заработать, заявляются на множество турниров. И это приводит к травмам и психологической усталости.

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