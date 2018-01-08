Шарапова вернулась в топ-50 сильнейших теннисисток мира

Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-50 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка заняла 47-ю строчку, поднявший с 59-й. Об этом сообщается на сайте организации.

Первой ракеткой мира осталась румынка Симона Халеп. На вторую строчку рейтинга поднялась представительница Дании Каролин Возняцки. Третьей стала испанка Гарбинье Мугуруса.



6 января в китайском Шэньчжэне завершился турнир в WTA. Победительницей стала румынка Симона Халеп, победившая в финале Катерину Синякову из Чехии, которой в полуфинале и уступила Шарапова.

На четвертое место рейтинга WTA с шестого поднялась украинка Элина Свитолина. Каролина Плишкова из Чехии опустилась с четвертой позиции на шестую.

Россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова опустились на 14-е и 16-е строчки соответственно, Елена Веснина поднялась на 17-е место.

В июне 2016 года Мария Шарапова была дисквалифицирована за употребление мельдония, который внесли в список запрещенных для спортсменов веществ. Теннисиста пропустила несколько турниров из-за чего потеряла позиции в рейтинге WTA.