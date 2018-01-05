Шарапова проиграла Синяковой в полуфинале турнира в Шэньчжэне

Мария Шарапова не сумела пробиться в финал турнира WTA, проходящего в китайском Шэньчжэне. Россиянка в упорной борьбе уступила представительницы Чехии Катерине Синяковой.

Встреча завершилась со счетом 1:2 (2:6; 6:3; 6:3) в пользу чешской теннисистки. Матч продолжался один час 55 минут.

В финале турнира, который пройдет в субботу, 6 января, Синякова встретится с румынкой Симоной Халеп, обыгравшей в полуфинале соотечественницу Ирину Бегу — 2:0 (6:1; 6:4).

Добавим, что призовой фонд турнира в Шэньчжэне составляет более $750 тыс.