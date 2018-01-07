Веснина и Макарова одержали победу на теннисном турнире в Сиднее

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова стартовали с побед в первом круге теннисного турнира в Сиднее.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Весниной удалось одержать победу над испанкой Ларой Арруабарреной в двух партиях со счетом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 ч 7 мин. Следующая соперница Весниной будет определена в поединке между Анастасией Севастовой (Латвия) и Доминикой Цибулковой (Словакия).

На другой встрече Екатерина Макарова обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко. Поединок завершился со счетом 7:6, 6:1. Соперницей Макаровой станет либо ее соотечественница Дарья Касаткина, либо Барбора Стрыцова из Чехии.

Призовой фонд соревнований в Австралии составляет $733 900.

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