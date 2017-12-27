Россиянка Веснина снялась с теннисного турнира в Брисбене

Теннисистка Елена Веснина из РФ снялась с теннисного турнира в Брисбене из-за проблем со здоровьем.

Информацию об этом распространил портал puntodebreak.com.

Веснина решила не форсировать свою подготовку к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open), который пройдет с 15 по 28 января, сообщает ТАСС.

Соревнования также пропустит словачка Магдалена Рыбарикова.

19 декабря бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями. У пары родилась двойня — девочка и мальчик.

Курникова и Иглесиас на протяжении всей беременности скрывали, что ждут пополнения в семье. Последняя фотография экс-теннисистки была опубликована в ноябре 2016 года.

Анна Курникова завоевала 16 титулов в парном разряде, в том числе дважды побеждала на Australian Open (оба раза с Мартиной Хингис). В одиночном разряде спортсменка выиграла один турнир.