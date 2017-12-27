Прямой эфир

Россиянка Веснина снялась с теннисного турнира в Брисбене

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Lu Hanxin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теннисистка Елена Веснина из РФ снялась с теннисного турнира в Брисбене из-за проблем со здоровьем.

Информацию об этом распространил портал puntodebreak.com.

Веснина решила не форсировать свою подготовку к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open), который пройдет с 15 по 28 января, сообщает ТАСС.

Соревнования также пропустит словачка Магдалена Рыбарикова.

19 декабря бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями. У пары родилась двойня — девочка и мальчик.

Курникова и Иглесиас на протяжении всей беременности скрывали, что ждут пополнения в семье. Последняя фотография экс-теннисистки была опубликована в ноябре 2016 года.

Анна Курникова завоевала 16 титулов в парном разряде, в том числе дважды побеждала на Australian Open (оба раза с Мартиной Хингис). В одиночном разряде спортсменка выиграла один турнир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теннисисты Франции в десятый раз выиграли Кубок Дэвиса
В Индии теннисистку Шарапову обвинили в мошенничестве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017