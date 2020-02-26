Число случаев заражения COVID-2019 превысило 80 тыс.
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о 80 980 заболевших коронавирусом COVID-2019 по всему миру. Об этом в среду, 26 февраля, сообщило агентство Reuters.
Случаи заражения новым типом коронавируса выявлены в 33 странах по всему миру, 13 из которых европейские. При этом 96,5% заболевших приходится на Китай.
Клюге напомнил, что у четырех из пяти пациентов болезнь протекала легко, и они выздоравливали, поэтому причин для паники нет.
Ранее 26 февраля о первом случае заражения коронавирусом объявили в Греции. Заболевшая — 38-летняя гречанка, которая приехала из северной Италии.
7 февраля в Риме зафиксировали первый случай заражения итальянца коронавирусом. Согласно данным на 26 февраля, число погибших от инфекции в Италии достигло 11, по стране выявлено 325 зараженных. Случаи инфицирования обнаружили в девяти из 20 регионов республики.
Кроме того, в Иране обнаружено 139 случаев заражения этой инфекцией, 19 человек умерли. В ночь на среду от вируса умер первый француз.
В Южной Корее зарегистрировали 1146 случаев заражения и 12 смертельных исходов.
Всего, по данным на 26 февраля, зарегистрировано 2929 смертей от коронавируса, число выздоровевших — 29 777.