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Число случаев заражения COVID-2019 превысило 80 тыс.

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Фото: Global Look Press/Xiao Yijiu
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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о 80 980 заболевших коронавирусом COVID-2019 по всему миру. Об этом в среду, 26 февраля, сообщило агентство Reuters.

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Случаи заражения новым типом коронавируса выявлены в 33 странах по всему миру, 13 из которых европейские. При этом 96,5% заболевших приходится на Китай.

Клюге напомнил, что у четырех из пяти пациентов болезнь протекала легко, и они выздоравливали, поэтому причин для паники нет.

Ранее 26 февраля о первом случае заражения коронавирусом объявили в Греции. Заболевшая — 38-летняя гречанка, которая приехала из северной Италии.

7 февраля в Риме зафиксировали первый случай заражения итальянца коронавирусом. Согласно данным на 26 февраля, число погибших от инфекции в Италии достигло 11, по стране выявлено 325 зараженных. Случаи инфицирования обнаружили в девяти из 20 регионов республики.

Кроме того, в Иране обнаружено 139 случаев заражения этой инфекцией, 19 человек умерли. В ночь на среду от вируса умер первый француз.

В Южной Корее зарегистрировали 1146 случаев заражения и 12 смертельных исходов.

Всего, по данным на 26 февраля, зарегистрировано 2929 смертей от коронавируса, число выздоровевших — 29 777.

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