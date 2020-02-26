РФ передала КНДР 1500 тест-систем для выявления коронавируса

По просьбе северокорейской стороны Россия передала КНДР 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса COVID-19, который является возбудителем тяжелой пневмонии и активно распространяется с конца декабря 2019 года в разных странах мира. Об этом 26 февраля сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

В МИД РФ рассчитывают, что передача тест-систем усовершенствует возможности по предотвращению проникновения инфекции в Северную Корею.

19 февраля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич сообщил, что в Северной Корее не зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного новым коронавирусом. По его словам, с 30 декабря 2019 года по 9 февраля 2020-го в страну приехал 7281 человек. Из них у 141 человека была обнаружена повышенная температура, их проверили на COVID-19. У всех результаты анализов были отрицательными.

При этом с 3 февраля из-за распространения коронавируса между Россией и КНДР было приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение, пишет «Газета.ру».

Эпидемия нового вида коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По данным госкомитета здравоохранения Китая на 26 февраля, число подтвержденных случаев коронавируса в КНР превысило 78 тыс., скончались 2715 человек.