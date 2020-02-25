Прямой эфир

Ликвидированы два лидера группировки «Аш-Шабаб»

0
Фото: nation.co.ke
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США заявили о ликвидации двух высокопоставленных лидеров террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), стоявших за нападением на военно-морскую базу США Манда-бэй в кенийском округе Ламу на побережье Индийского океана. Об этом сообщили в Африканском военном командовании (AFRICOM).

Отмечается, что ликвидированные террористы «стояли за планированием и руководством операций» в Кении, включая последнюю атаку на Манда-бэй.

В начале января база Манда-бэй в Кении подверглась нападению радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб». Тогда погиб один американский военнослужащий. Два гражданина США, работавшие по контракту, получили ранения, сообщила газета Daily Nation.

Кроме ликвидации двух лидеров «Аш-Шабаб» была убита и жена одного из террористов, которая также состояла в группировке.

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») базируется в Сомали и имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). Ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, против нее на территории страны действуют санкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США провели учения стратегических бомбардировщиков B-52 в Африке
Американских военных обстреляли в Афганистане

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020