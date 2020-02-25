Ликвидированы два лидера группировки «Аш-Шабаб»

США заявили о ликвидации двух высокопоставленных лидеров террористической группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), стоявших за нападением на военно-морскую базу США Манда-бэй в кенийском округе Ламу на побережье Индийского океана. Об этом сообщили в Африканском военном командовании (AFRICOM).

Отмечается, что ликвидированные террористы «стояли за планированием и руководством операций» в Кении, включая последнюю атаку на Манда-бэй.

В начале января база Манда-бэй в Кении подверглась нападению радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб». Тогда погиб один американский военнослужащий. Два гражданина США, работавшие по контракту, получили ранения, сообщила газета Daily Nation.

Кроме ликвидации двух лидеров «Аш-Шабаб» была убита и жена одного из террористов, которая также состояла в группировке.

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» («Движение молодых моджахедов») базируется в Сомали и имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). Ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, против нее на территории страны действуют санкции.