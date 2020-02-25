Бизнесмен Удодов рассказал о своем семейном положении и родстве с председателем правительства

Бизнесмен Александр Удодов рассказал в интервью «Известиям», что с 2008 года женат на родной сестре нового премьер-министра России Михаила Мишустина Наталии Стениной.

Предприниматель пояснил, что общих детей у пары нет. У него от первого брака есть дочь-студентка, у Наталии — взрослый сын и дочь также от первого брака.

Он отметил, что сын его супруги после учебы и службы в армии живет и работает в Москве, а дочь после учебы в Швейцарии заканчивает обычную школу в российской столице и собирается поступать в технический вуз.

«Сейчас мы с Наталией уже не живем вместе, но у меня сохранились хорошие отношения с ее семьей, наши мамы дружат», — добавил бизнесмен.

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