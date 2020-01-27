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Мишустин назначил четырех замглавы ФНС

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил четырех заместителей главы Федеральной налоговой службы РФ. Соответствующие распоряжения опубликованы в понедельник, 27 января, на сайте правительства.

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Согласно документам, заместителями руководителя ФНС стали Виктор Бациев, бывший председатель судебного состава Высшего арбитражного суда, Виталий Колесников, руководитель управления регистрации и учета налогоплательщиков ФНС, Андрей Бударин, экс-начальник управления оперативного службы, и Юлия Шепелева, которая раньше возглавляла управление трансфертного ценообразования.

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором в числе прочего указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране и предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Также он предложил внести поправки в Конституцию.

После этого экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев доложил главе государства о решении правительства в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить президенту принимать все необходимые решения для реализации обозначенных им инициатив. Путин поблагодарил членов кабмина за работу и поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

На следующий день президент подписал указы о назначении Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ, а главы ФНС Михаила Мишустина — председателем правительства. Медведев также сохранил за собой пост председателя партии «Единая Россия».

21 января Путин подписал указ о структуре нового правительства. Не сохранили посты в новом составе Максим Орешкин, занимавший пост министра экономического развития, бывший глава Минкультуры Владимир Мединский, а также Максим Топилин, руководивший Министерством труда, и еще ряд министров и вице-премьеров.

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