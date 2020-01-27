Мишустин назначил нового заместителя министра финансов

Новым заместителем министра финансов России стал Павел Кадочников. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в понедельник, 27 января, на сайте правительства.

«Назначить Кадочникова Павла Анатольевича заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее Павел Кадочников являлся председателем Общественного совета при министерстве. Также с 2016 года он возглавляет Центр стратегических разработок (ЦСР).

21 января президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства, которое возглавил Мишустин. Наиболее заметны изменения в социальном блоке: там сменились все министры. Посты сохранили главы 12 ведомств: Минобороны, МИДа, МВД, Минэнерго, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минсельхоза, Минвостокразвития, Минстроя, МЧС и Минприроды.