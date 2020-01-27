Мишустин освободил Бойко от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ. Документ опубликован в понедельник, 27 января, на сайте правительства.

В распоряжении сообщается, что такое решение принято по ее просьбе.

Елена Бойко была заместителем министра здравоохранения с декабря 2018 года. До этого она занимала должность главы департамента информационных технологий и связи Минздрава.

В этот же день Мишустин сменил главу департамента контроля правительства России. Им стал Евгений Дербенев.

21 января президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства, которое возглавил Мишустин. Наиболее заметны изменения в социальном блоке: там сменились все министры. Посты сохранили главы 12 ведомств: Минобороны, МИДа, МВД, Минэнерго, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минсельхоза, Минвостокразвития, Минстроя, МЧС и Минприроды.