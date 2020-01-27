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Мишустин назначил нового директора департамента контроля правительства

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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Новым главой департамента контроля правительства России стал Евгений Дербенев. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в понедельник, 27 января, на официальном портале правовой информации.

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В прежнем составе правительства, ушедшего в отставку 15 января 2020 года, Дербенев занимал должность руководителя секретариата первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова.

Ранее директором департамента контроля правительства был Сергей Васильев.

21 января президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства, которое возглавил Мишустин. Наиболее заметны изменения в социальном блоке: там сменились все министры. Посты сохранили главы 12 ведомств: Минобороны, МИДа, МВД, Минэнерго, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минсельхоза, Минвостокразвития, Минстроя, МЧС и Минприроды.

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