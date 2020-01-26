Песков объяснил решение Медведева об отставке правительства

Решение об отставке российского правительства было принято экс-премьером Дмитрием Медведевым на фоне новых задач и оценок, высказанных президентом страны Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 26 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«На фоне тех новых, скажем так, оценок, которые дал президент, новых задач, которые поставил президент, в том числе и по поправкам в Конституцию, предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков добавил, что правительство своей отставкой «дало президенту карт-бланш» на достижение целей национального развития. Для решения этой задачи, по его словам, нужен кабинет министров с максимальной эффективностью, динамикой и гибкостью в работе.

При этом новый премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь имел карт-бланш на формирование своей команды.

«Конечно же, существует кадровый резерв, из которого по необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам. Но поскольку предложение поступило Мишустину как главе кабинета, то я убежден, что у него был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды», — заключил Песков.

15 января Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в котором указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране и предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Также он предложил внести поправки в Конституцию.

После этого Медведев доложил главе государства о решении правительства в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить президенту принимать все необходимые решения для реализации обозначенных им инициатив. Путин поблагодарил членов кабмина за работу и поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

На следующий день президент подписал указы о назначении Дмитрия Медведева на пост замглавы Совета безопасности РФ, а главы ФНС Михаила Мишустина — председателем правительства. Медведев также сохранил за собой пост председателя партии «Единая Россия».

21 января Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства. Не сохранили посты в новом составе Максим Орешкин, занимавший пост министра экономического развития, бывший глава Минкультуры Владимир Мединский, а также Максим Топилин, руководивший Министерством труда, и еще ряд министров и вице-премьеров.