Храм искусств: будни и праздники воинов Шаолиня

Шаолинь — древний буддийский монастырь в Центральном Китае — славился своим непобедимым войском на Востоке еще в Средние века, а весь XX век пролежал в руинах. Мировая популярность пришла к нему в 1970-х — со взрывом интереса к восточным единоборствам после выхода на широкие экраны боевиков с мастером кунг-фу Брюсом Ли в главной роли. С тех пор по всему миру открылась масса школ боевых искусств, но тот, кто хочет стать хорошим воином, предпочитает обращаться к истокам и отправляется на одну из пяти священных китайских гор. Как живут и чем занимаются послушники самого знаменитого центра восточных единоборств — в фотогалерее «Известий»