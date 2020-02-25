Храм искусств: будни и праздники воинов Шаолиня

Шаолинь — древний буддийский монастырь в Центральном Китае — славился своим непобедимым войском на Востоке еще в Средние века, а весь XX век пролежал в руинах. Мировая популярность пришла к нему в 1970-х — со взрывом интереса к восточным единоборствам после выхода на широкие экраны боевиков с мастером кунг-фу Брюсом Ли в главной роли. С тех пор по всему миру открылась масса школ боевых искусств, но тот, кто хочет стать хорошим воином, предпочитает обращаться к истокам и отправляется на одну из пяти священных китайских гор. Как живут и чем занимаются послушники самого знаменитого центра восточных единоборств — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Barcroft Media/Feature China
Буддийский храм появился на горе Суншань в 495 году, когда существовавший здесь даосский монастырь заняли буддисты. Основателем монастыря стал индийский монах Бхадра. Здесь была изобретена особая методика работы с телом, которое теряло гибкость после долгих медитаций
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Фото: Getty Images/Cancan Chu
Право создать свое войско монастырь получил после того, как 13 его послушников помогли императору Ли Шиминю из династии Тан удержаться во власти. Они защитили его от мятежников — отряда опытного воина Ван Шигуня, вооруженного мечами, копьями и цепями. Единственным оружием монахов были несколько посохов, однако они одержали победу и прославили Шаолинь как центр боевых искусств
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Фото: Getty Images/China Photos
Боевые искусства, в основе которых лежали движения животных, существовали в Китае и ранее. Однако в Шаолине кроме боевых приемов воспитанники осваивали особую философию воинской добродетели: защиту слабых, сохранение жизни противнику, самооборону за счет использования знаний анатомии и медицины
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Фото: Getty Images/Cancan Chu
Путем многолетних ежедневных тренировок и медитаций монахи обретали невероятную силу духа и тела, о них пошла слава как о непобедимых воинах
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Фото: Getty Images/Cancan Chu
В начале XX века монастырь опустел, уникальные артефакты были уничтожены огнем. После Второй мировой войны на его развалинах жило всего несколько монахов, и лишь трое были знакомы с традиционными боевыми искусствами
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Фото: Getty Images/Cancan Chu
В 1980-х годах китайские власти решили восстановить монастырь и возродить его традиции, привлекая всех, кто хоть что-то знал об этом. После выхода фильма «Храм Шаолиня» о боевых искусствах популярность монастыря начала расти, там появилось много новых послушников
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Фото: Getty Images/Carl Court
Шаолинь принимает воспитанников от четырех до шести лет
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Фото: Getty Images/Christian Petersen-Clausen
Здесь считается, что лучшее время для тренировок — с трех до семи утра. Оставшийся день ученики посвящают медитациям, обучению наукам и духовным практикам
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Фото: Getty Images/China News Service/Visual China Group/Wang Zhongju
К 18 годам послушникам предстоит сделать выбор — уйти в мир и проповедовать учение там или остаться в монастыре навсегда
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