Учитель по призванию

Буддизм — основная религия в Монголии. Однако сегодня сохранение ее древних традиций легло на плечи совсем молодых людей, многим из которых нет еще и 30 лет. Большая часть представителей старшего поколения или отошла на покой, или была уничтожена в годы религиозных гонений, которые продолжались в стране вплоть до 1990-х годов. Лобсанг Даян (на фото) вынужден был стать учителем в 29 лет, едва закончив обучение, в то время как обычно на это уходит почти два десятка лет. Жизнь молодых буддистских учителей и их учеников — в галерее портала iz.ru
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Один из двух учеников Лобсанга Даяна — 11-летний Тэмуулэн. Сам Лобсанг говорит, что роль учителя сначала пугала его: «Я постоянно спрашивал себя, могу ли я позволять другим звать меня учителем, когда я сам столького не знаю?»
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
В 1990-е годы восстановлением монастырей и школ занимались немногочисленные старые монахи — большинству из них было уже за 70 лет, со временем почти все они умерли или вынуждены были уйти на покой. И заботы о поддержании монастырей легли на плечи «монахов-миллениалов»
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Тэмуулэн и еще один мальчик, которого учит Лобсанг, Даян, Батхан Туул, встают около семи утра — их день начинается с повторения религиозных текстов, которые они учили накануне
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Тэмуулэн и Батхан Туул одеваются в комнате, выделенной им при монастыре
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Изучением религиозных текстов дети занимаются всю первую половину дня. Потом приходит время обычных уроков — математики и литературы
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
В современной Монголии все меньше желающих отдать своего ребенка на воспитание монахам. Тем более, что дети должны принять решение прийти в монастырь осознанно, еще до начала обучения. Впрочем, позднее они всегда могут покинуть его стены
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Тэмуулэн наизусть пересказывает один из выученных им текстов своему учителю, Лобсангу Даяну, вскоре после пробуждения
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Дети, которые остаются в монастыре, почти лишены контактов с внешним миром — они могут покидать его стены дважды в год на две недели. Вообще-то в монастыре ловит мобильный интернет, но пользоваться телефонами могут только люди старше 25 лет
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Тэмуулэн и Батхан Тулу во время самостоятельных занятий
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Большая часть буддистских монахов — почти 20 тысяч — погибла в конце 1930-х годов, когда по местным монастырям прокатилась волна репрессий. Сейчас и количество монастырей, и священнослужителей увеличилось, но оно все равно несопоставимо с тем, что было в Монголии в начале XX века
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Ученики монастыря Амарбаясгалант в сумерках играют в баскетбол в окружающей его степи
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Подростки после завершения двухчасовой вечерней молитвы
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
Монастырь Амарбаясгалант, в котором живут Лобсанг Даян и его ученики, довольно большой — он был построен еще в XVIII веке и сегодня считается объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Но многие его здания находятся под угрозой разрушения. Пока Тэнуутэн говорит, что хочет остаться в монастыре, чтобы помочь его возродить
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