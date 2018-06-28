Учитель по призванию

Буддизм — основная религия в Монголии. Однако сегодня сохранение ее древних традиций легло на плечи совсем молодых людей, многим из которых нет еще и 30 лет. Большая часть представителей старшего поколения или отошла на покой, или была уничтожена в годы религиозных гонений, которые продолжались в стране вплоть до 1990-х годов. Лобсанг Даян (на фото) вынужден был стать учителем в 29 лет, едва закончив обучение, в то время как обычно на это уходит почти два десятка лет. Жизнь молодых буддистских учителей и их учеников — в галерее портала iz.ru