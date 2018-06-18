Оседлали дракона

Одно из самых красочных событий года проходит в эти дни в Гонконге. Тысячи людей съехались в город, чтобы посмотреть на традиционную гонку лодок-драконов Tuen Ng (а то и принять в ней участие). Впрочем, даже те, кто в состязаниях не участвует, не хотят быть в стороне, поэтому происходящее по берегам больше напоминает карнавал. Дата праздника меняется в зависимости от китайского календаря, но он всегда приходится на начало лета — в этом году фестиваль начался в понедельник, 18 июня. Первый день праздника и подготовка к нему — в галерее портала iz.ru