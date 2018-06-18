Оседлали дракона

Считается, что празднику почти 2 тыс. лет. Основная версия его происхождения довольно печальная — считается, что в этот день в реке утопился любимый народом министр и поэт Цюй Юань. Говорят, что он якобы придумал способ избавить государство от коррупции, но император не стал с ним говорить — этого Цюй Юань не выдержал. Пытаясь найти и спасти любимого министра множество людей спустили на воду свои лодки — так и возник Tuen Ng
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Фото: Global Look Press/He Hongfu
Школьники исполняют традиционный «Танец дракона» на открытии фестиваля
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Фото: Global Look Press/He Hongfu
Управлять лодкой-драконом совсем непросто: некоторые из них насчитывают до 80 весел, при этом развить высокую скорость можно только при максимальной координации. Впрочем, никто и не говорил, что справиться с драконом будет легко
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Фото: Global Look Press/He Hongfu
Дети готовят традиционные украшения к открытию праздника
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Фото: Global Look Press/He Hongfu
Из-за того что участникам нужно все время тренироваться, гонки таких лодок в Китае — дело привычное. Другое дело — костюмированная гонка, которая проходит на фестивале
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Фото: Global Look Press/He Hongfu
Этот фестиваль — официальный государственный праздник в Китае, Гонконге, Макао и Тайване. Китайские общины отмечают его и в других странах мира
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Фото: Global Look Press/He Hongfu
По легенде, 2 тыс. лет назад люди с лодок бросали в воду клейкий рис, пытаясь отпугнуть рыб и духов от тела Цюй Юаня. Теперь пельмени из сладкого клейкого риса стали главным угощением праздника
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Фото: Global Look Press/He Hongfu
Кто сказал, что плавать можно только на лодках-драконах? Самые активные болельщики готовы создать собственную лигу для резиновых утят
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Фото: Zeng Linghua/CNS via REUTERS
Если участвовать в гонках вы не хотите, к вашим услугам подсвеченная разными цветами загадочная пещера, по которой можно просто покататься на лодке
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Фото: Global Look Press/Su Qiaojiang
Этот фестиваль не зря считают не только главным культурным, но и одним из самых популярных спортивных событий в Китае
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Одно из самых красочных событий года проходит в эти дни в Гонконге. Тысячи людей съехались в город, чтобы посмотреть на традиционную гонку лодок-драконов Tuen Ng (а то и принять в ней участие). Впрочем, даже те, кто в состязаниях не участвует, не хотят быть в стороне, поэтому происходящее по берегам больше напоминает карнавал. Дата праздника меняется в зависимости от китайского календаря, но он всегда приходится на начало лета — в этом году фестиваль начался в понедельник, 18 июня. Первый день праздника и подготовка к нему — в галерее портала iz.ru
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