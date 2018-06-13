Люди белого

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Проект фотографа-документалиста о жизни альбиносов в Турции
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sebnem Coskun
Растущие в Стамбуле братья с альбинизмом — Джем и Джемре (справа)
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sebnem Coskun
Еще одни жители Стамбула, родившиеся с альбинизмом: Алпенер (слева) и Элиф Каялар (справа)
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sebnem Coskun
Альбинизм делится на глазной и глазно-кожный (АГК), лучше всего знакомый большинству людей. У людей, которые являются его носителями, значительно меньше (или вообще нет) меланина в коже, волосах и глазной системе. Это, в числе прочего, приводит к проблемам со зрением и повышает риск возникновения рака кожи. На фото: маленькая Ырмак Вурал из города Измир
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sebnem Coskun
Сестры Селин и Шухеда Килич из Анкары
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sebnem Coskun
Практически все альбиносы страдают от проблем со зрением. Энес Гюль из Стамбула — один из них
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sebnem Coskun
Восполнить недостаток меланина искусственным путем невозможно. Альбиносам рекомендуют избегать прямого солнечного света, активнее пользоваться солнцезащитными средствами для кожи и носить очки с затемненными линзами. На фото: Айшенур Сена Таракчи, Стамбул
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sebnem Coskun
Братья Хакан и Эмре Акпынар (справа) живут в Стамбуле
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sebnem Coskun
Джем Акпынар из Стамбула
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sebnem Coskun
Мемет Нур со своим младшим братом Бератом Адыном, провинция Мардин
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sebnem Coskun
Люди, родившиеся альбиносами, нередко страдают от насмешек. Но в некоторых странах ситуация намного серьезнее — в Танзании, например, уже два десятилетия альбиносы становятся жертвами суеверных местных жителей, убежденных в том, что их кожа, волосы и кости обладают целительными свойствами. На фото: Юнус Етишкин, Измир
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sebnem Coskun
Аномалия передается по наследству. Иногда с альбинизмом рождаются абсолютно все члены семьи. На фото: Идрис Адын с детьми Кюброй, Бюшрой, Абдурахманом и Бератом
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В среду, 13 июня, в мире отмечают День распространения информации об альбинизме. До сих пор люди, имеющие такую особенность, регулярно сталкиваются с оскорблениями, случаями дискриминации и даже с обвинениями в колдовстве. Помочь окружающим лучше понять этот феномен пытаются общественные организации (например, ООН) и представители арт-сообщества. Так, фотограф Шебнем Джошкун, лауреат конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в течение 2016 и 2017 годов снимала портреты людей, страдающих альбинизмом, в разных провинциях Турции. Портал iz.ru собрал некоторые из ее работ
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