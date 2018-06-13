Люди белого

В среду, 13 июня, в мире отмечают День распространения информации об альбинизме. До сих пор люди, имеющие такую особенность, регулярно сталкиваются с оскорблениями, случаями дискриминации и даже с обвинениями в колдовстве. Помочь окружающим лучше понять этот феномен пытаются общественные организации (например, ООН) и представители арт-сообщества. Так, фотограф Шебнем Джошкун, лауреат конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, в течение 2016 и 2017 годов снимала портреты людей, страдающих альбинизмом, в разных провинциях Турции. Портал iz.ru собрал некоторые из ее работ