Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях. С одной стороны, это ускорит обслуживание в офлайне и устранит потребность физически посещать отделение, полагают представители банков. С другой — есть риск, что граждане не будут детально читать свои договоры: по аналогии, например, с подписанием соглашения на обработку персональных данных в мобильных приложениях, уверены эксперты. В ЦБ считают, что цифровизация — это благо. В то же время финансовые организации обязаны доводить до потребителей исчерпывающую информацию об услугах, подчеркивают в регуляторе.

Ушли в отказ

О планах в ближайшее время полностью отказаться от бумаги при заключении договоров с клиентами «Известиям» рассказали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-банке, банке «Санкт-Петербург», РНКБ и ОТП банке. Все респонденты указали, что это намного быстрее и удобнее для клиента. Экономится время на печать, на подписание каждой страницы, а потом на ожидание визы контролера.

В Сбере уточнили, что в банковской практике сложилось противоречие. С одной стороны, в 2019 году 95% бизнес-клиентов использовали электронный документооборот. С другой — кредитные договоры заключались в цифровом формате лишь в 20% случаев. Благодаря отказу от бумаги малый бизнес сможет оформить заем за три минуты, а деньги окажутся на счете клиента через 10 минут. Раньше этот процесс мог занимать несколько дней. Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения).

Вот это оборот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во втором крупнейшем банке — ВТБ — уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года. 70% всех банковских услуг для граждан предоставляются в цифровом формате: операции по займам, кредитным и дебетовым картам, счетам, вкладам, рассказал «Известиям» старший вице-президент организации Мигель Маркарянц. К концу 2020 года их перечень будет расширен — появятся платежи и переводы, добавил он. Ожидаемая экономия от отказа от бумаги — 1,5 млрд рублей к 2022 году.

В Альфа-банке доля электронных сделок по оформлению депозитов, потребкредитов, осуществлению платежей и переводов колеблется от 60 до 100%. Полностью безбумажный банк планируется создать к концу 2021 года, рассказал «Известиям» его операционный директор Дмитрий Фролов.

Впрочем, есть на данный момент непреодолимое препятствие к абсолютному переводу контрактации с клиентами в цифру. По словам руководителя по стратегическому развитию блока «средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Александра Молоканова, сделать это не позволяют требования ЦБ, который в ряде ситуаций требует обязательную выдачу бумажного подтверждения операции.

Впрочем, во всех опрошенных банках отметили, что гражданин при желании может выбрать физический формат вместо электронного.

Безопасный текст

Возможность утраты договора, потерь данных из-за сбоев в банковской системе представители кредитных организаций предсказуемо отрицают.

Впрочем, это действительно не ключевой риск для клиента, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. По его мнению, главная угроза — это одобрение таких условий договора, на которые в бумажном виде потребитель сервиса никогда бы не согласился. Дело в том, что электронная форма способствует подписанию документов «не глядя», как лицензионные соглашения или разного рода условия использования в мобильных приложениях.

— В цифровом формате часто одни документы отсылают к другим. Это затрудняет установление конкретных условий обслуживания, — утверждает адвокат.

Вот это оборот Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

С внедрением биометрии безбумажные технологии будут развиваться еще активнее, логично, что документооборот переводится в электронный вид, полагает директор операционного развития «БКС Премьер» Иван Мазов. Риски для клиента не возрастают, а снижаются. Уход от бумаги позволяет использовать несколько способов подтверждения: через личный кабинет и подтверждение по СМС, а в будущем по биометрии. Другой плюс — минимизация человеческого фактора, уверен он.

По словам эксперта, для финансовой организации безбумажный документооборот способствует снижению расходов, связанных с обработкой, логистикой и хранением документов. Экономия на обслуживании может составить как 20–30%, так и 50% и даже 90%, полагает Иван Мазов.

В ЦБ считают, что в целом цифровизация повышает доступность финансовых услуг и оперативность совершения сделок. Вместе с тем заключение договоров без личного присутствия сторон — это повышающее риск обстоятельство, оно требует усиленного внимания со стороны банка в идентификации клиентов, отметили в пресс-службе регулятора.

Вне зависимости от формата составления документов кредитные организации должны доводить до потребителей информацию о предоставляемой финансовой услуге и ее основных характеристиках — причем делать это доступно и понятно, подчеркнули в ЦБ. Особое внимание финансовым организациям следует обратить на восприятие информации такими группами клиентов, как, например, пожилые граждане или люди с инвалидностью.

Так или иначе, основные риски несет банк, считает Станислав Данилов. Если сгорят серверы с электронными документами, то именно кредитор должен будет доказать условия сделки: ставки, штрафы и так далее. Суд может квалифицировать отношения как обычный заем до востребования со среднерыночным процентом. Но, по мнению эксперта, гражданам все же придется подтвердить внесение в банк денежных средств с целью открыть вклад, приобрести инвестиционный продукт или погасить кредит.