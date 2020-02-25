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Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

Ключевые участники рынка будут подписывать соглашения по основным видам продуктов только в электронном виде
Фото: Depositphotos
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Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров
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2020-02-18 12:23:03
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Крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами. О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях. С одной стороны, это ускорит обслуживание в офлайне и устранит потребность физически посещать отделение, полагают представители банков. С другой — есть риск, что граждане не будут детально читать свои договоры: по аналогии, например, с подписанием соглашения на обработку персональных данных в мобильных приложениях, уверены эксперты. В ЦБ считают, что цифровизация — это благо. В то же время финансовые организации обязаны доводить до потребителей исчерпывающую информацию об услугах, подчеркивают в регуляторе.

Ушли в отказ

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О планах в ближайшее время полностью отказаться от бумаги при заключении договоров с клиентами «Известиям» рассказали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке, МКБ, «Открытии», Почта-банке, банке «Санкт-Петербург», РНКБ и ОТП банке. Все респонденты указали, что это намного быстрее и удобнее для клиента. Экономится время на печать, на подписание каждой страницы, а потом на ожидание визы контролера.

В Сбере уточнили, что в банковской практике сложилось противоречие. С одной стороны, в 2019 году 95% бизнес-клиентов использовали электронный документооборот. С другой — кредитные договоры заключались в цифровом формате лишь в 20% случаев. Благодаря отказу от бумаги малый бизнес сможет оформить заем за три минуты, а деньги окажутся на счете клиента через 10 минут. Раньше этот процесс мог занимать несколько дней. Что касается розницы, то лишь 68,3% всех операций было оформлено в электронном виде, добавили в Сбербанке (не считая мобильного приложения).

Вот это оборот
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Во втором крупнейшем банке — ВТБ — уверяют, что все 1,5 тыс. офисов ВТБ перейдут на безбумажные технологии к концу I квартала этого года. 70% всех банковских услуг для граждан предоставляются в цифровом формате: операции по займам, кредитным и дебетовым картам, счетам, вкладам, рассказал «Известиям» старший вице-президент организации Мигель Маркарянц. К концу 2020 года их перечень будет расширен — появятся платежи и переводы, добавил он. Ожидаемая экономия от отказа от бумаги — 1,5 млрд рублей к 2022 году.

В Альфа-банке доля электронных сделок по оформлению депозитов, потребкредитов, осуществлению платежей и переводов колеблется от 60 до 100%. Полностью безбумажный банк планируется создать к концу 2021 года, рассказал «Известиям» его операционный директор Дмитрий Фролов.

Впрочем, есть на данный момент непреодолимое препятствие к абсолютному переводу контрактации с клиентами в цифру. По словам руководителя по стратегическому развитию блока «средний и малый бизнес» Промсвязьбанка Александра Молоканова, сделать это не позволяют требования ЦБ, который в ряде ситуаций требует обязательную выдачу бумажного подтверждения операции.

Впрочем, во всех опрошенных банках отметили, что гражданин при желании может выбрать физический формат вместо электронного.

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Возможность утраты договора, потерь данных из-за сбоев в банковской системе представители кредитных организаций предсказуемо отрицают.

Впрочем, это действительно не ключевой риск для клиента, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. По его мнению, главная угроза — это одобрение таких условий договора, на которые в бумажном виде потребитель сервиса никогда бы не согласился. Дело в том, что электронная форма способствует подписанию документов «не глядя», как лицензионные соглашения или разного рода условия использования в мобильных приложениях.

— В цифровом формате часто одни документы отсылают к другим. Это затрудняет установление конкретных условий обслуживания, — утверждает адвокат.

Вот это оборот
девушка с телефоном
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

С внедрением биометрии безбумажные технологии будут развиваться еще активнее, логично, что документооборот переводится в электронный вид, полагает директор операционного развития «БКС Премьер» Иван Мазов. Риски для клиента не возрастают, а снижаются. Уход от бумаги позволяет использовать несколько способов подтверждения: через личный кабинет и подтверждение по СМС, а в будущем по биометрии. Другой плюс — минимизация человеческого фактора, уверен он.

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По словам эксперта, для финансовой организации безбумажный документооборот способствует снижению расходов, связанных с обработкой, логистикой и хранением документов. Экономия на обслуживании может составить как 20–30%, так и 50% и даже 90%, полагает Иван Мазов.

В ЦБ считают, что в целом цифровизация повышает доступность финансовых услуг и оперативность совершения сделок. Вместе с тем заключение договоров без личного присутствия сторон — это повышающее риск обстоятельство, оно требует усиленного внимания со стороны банка в идентификации клиентов, отметили в пресс-службе регулятора.

Вне зависимости от формата составления документов кредитные организации должны доводить до потребителей информацию о предоставляемой финансовой услуге и ее основных характеристиках — причем делать это доступно и понятно, подчеркнули в ЦБ. Особое внимание финансовым организациям следует обратить на восприятие информации такими группами клиентов, как, например, пожилые граждане или люди с инвалидностью.

Так или иначе, основные риски несет банк, считает Станислав Данилов. Если сгорят серверы с электронными документами, то именно кредитор должен будет доказать условия сделки: ставки, штрафы и так далее. Суд может квалифицировать отношения как обычный заем до востребования со среднерыночным процентом. Но, по мнению эксперта, гражданам все же придется подтвердить внесение в банк денежных средств с целью открыть вклад, приобрести инвестиционный продукт или погасить кредит.

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