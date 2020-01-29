Голикова доложила Путину о риске проникновения коронавируса в РФ

Риск проникновения коронавируса из Китая в Россию существует, однако по состоянию на 29 января ни одного случая заражения на территории РФ не выявлено. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«За период мониторинга нами было выявлено 139 заболевших, но пока ни у одного из заболевших коронавируса не обнаружено. Но мы должны понимать, что, хотя мы сейчас не имеем пострадавших, но тем не менее это проникновение может быть на территорию России, так как сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса», — цитирует Голикову «РИА Новости».

Вице-премьер отметила, что еще с декабря власти предпринимают меры по предотвращению проникновения заболевания в РФ. Так, усилен мониторинг за эпидемиологической обстановкой и контроль на пунктах пропуска на границе страны, отработаны действия медиков на случай обнаружения вируса у пациентов.

Кроме того, российские специалисты разрабатывают вакцину против коронавируса, работа ведется при взаимодействии со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Китаем, добавила Голикова.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в стране заболевания. В Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии полагают, что коронавирус может появиться в РФ в середине февраля.

Речь идет о новом виде коронавируса (2019-nCoV), вспышка которого была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Предположительно, источником коронавируса стало мясо змей, которое продавалось на местном рынке. К 29 января известно о 5974 случаях заражения только в КНР, 132 человек скончались.

Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа, также могут наблюдаться проблемы с пищеварительной системой, головные боли и тошнота, а на поздних этапах — повышенная температура и кашель.

Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Китая. Рейсы из Уханя в Москву отменены. Российские авиакомпании организовали дополнительные чартеры для возвращения сограждан, а туроператоры приостановили прием туристов из КНР. Минздрав подготовил методические рекомендации, в Приморье доставили тест-системы для выявления болезни, а врачам скорой помощи в Хабаровске выдали усиленную форму защиты.