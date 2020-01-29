Усиленную форму для медиков скорой помощи ввели в Хабаровске

Врачи скорой помощи используют усиленную форму защиты, приезжая на вызовы в Хабаровске. Она необходима при контакте с пациентами, которые вернулись из-за границы или контактировали с приезжими из Китая.

Усиленная защита включает халат, перчатки и респираторную маску. Она необходима, если у пациента есть подозрение на коронавирус. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Медики облачаются в усиленную форму, когда едут к пациентам с жалобами на высокую температуру, которые сами вернулись из-за границы или контактировали с людьми, приехавшими из Китая. Пока у всех подтверждается грипп или другие сезонные болезни.

Материалы после таких вызовов отправляют в Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии, а также в Новосибирск для контрольного исследования. Специалисты уточняют, что в Хабаровске не выявлены случаи проявления китайского коронавируса.

29 января представители российского генконсульства в Гуанчжоу сообщили, что Китай и Россия занимаются совместной разработкой вакцины от нового коронавируса. Китайская сторона передала российским экспертам геном вируса, что позволило в короткие сроки создать экспресс-тест.