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Роспотребнадзор начал проверять всех вернувшихся из Китая на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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С 28 января Роспотребнадзор обследует всех возвращающихся из Китая российских туристов на коронавирус. Об этом говорится в информационном бюллетене ведомства.

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У двух человек, госпитализированных в Воронеже из-за плохого самочувствия, коронавирус не обнаружен, диагностированы грипп и риновирус, сообщили в Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, на 29 января в Китае зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Прирост заболевших за сутки составил 32%, 132 человека скончались, таким образом, летальность составляет 2,2%. Это ниже, чем у атипичной пневмонии, вспышка которой была зарегистрирована в 2003 году (ее летальность 9,6%).

Ранее в январе в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии рассказали, что завоз в Россию нового коронавируса, предположительно, начнется в середине февраля. Риск оценивается как высокий, так как темп прироста заболеваемости высок, вирус передается воздушно-капельным путем, а новые случаи заболевания фиксируются в северных провинциях Китая, которые граничат с некоторыми российскими регионами.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай. Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.

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