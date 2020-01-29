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Китай вместе с Россией разработают вакцину от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Китай и Россия занимаются совместной разработкой вакцины от нового коронавируса, сообщили представители российского генконсульства в Гуанчжоу 29 января.

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«Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», — сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице генконсульства в социальной сети «ВКонтакте».

В представительстве добавили, что желающие покинуть территорию КНР могут сделать это самостоятельно — организованный вывоз российских граждан из провинций Гуандун, Фуцзянь, Цзянси, Хайнань, Юньнань и из Гуанси-Чжуанского автономного района не планируется.

С 28 января Роспотребнадзор начал обследовать на коронавирус всех возвращающихся из Китая российских туристов. По информации ведомства, на 29 января в Китае зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией, среди них 132 летальных исхода.

Ранее в январе в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии рассказали, что завоз в Россию нового коронавируса, предположительно, начнется в середине февраля. Риск оценивается как высокий, так как темп прироста заболеваемости высок, вирус передается воздушно-капельным путем, а новые случаи заболевания фиксируются в северных провинциях Китая, которые граничат с некоторыми российскими регионами.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.

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