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Женскую сборную КНР по футболу поместили в карантин в Австралии

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Фото: Global Look Press/firo Sportphoto/Ralf Ibing
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Женскую сборную Китая по футболу вместе с тренерским штабом поместили в карантин в австралийском Брисбене для профилактики коронавируса, распространяющегося из КНР. Об этом сообщает портал news.com.au 29 января.

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Национальная команда прибыла в город утром в среду, после трансфера в местный отель ни игроки, ни их тренеры из помещения не выходили. В изоляции в гостинице они должны пробыть до 5 февраля.

Известно, что 22 января сборная посещала китайский Ухань, откуда пошло распространение заболевания.

В минздраве штата Квинсленд заверили, что предпринимают всё необходимое для должной изоляции сборной и ее тренеров от гостей и персонала отеля.

По состоянию на 29 января, в Австралии зафиксировано семь случаев заражения коронавирусом. В штате Квинсленд нет ни одного подтвержденного случая, ожидаются результаты тестов 19 человек.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в Ухане в конце декабря. К 29 января известно о 5974 случаях заражения только в КНР, 132 человек скончались. Коронавирус уже распространился в ряде других стран, в том числе в Канаде, США, ОАЭ, Франции, Южной Корее и Японии.

Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа, также могут наблюдаться проблемы с пищеварительной системой, головные боли и тошнота, а на поздних этапах — повышенная температура и кашель. Предположительно, источником коронавируса стало мясо змей, которое продавалось на рынке в Ухане.

Китайские специалисты разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

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