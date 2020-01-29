Минздрав ОАЭ рассказал об инфицированной коронавирусом семье

В министерстве здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщили, что все члены китайской семьи, зараженной новым коронавирусом и прибывшей в государство из города Ухань, находятся в стабильном состоянии. Об этом 29 января сообщает эмиратское агентство WAM.

В Минздраве объяснили, что семья инфицированных коронавирусом состоит из четырех человек, в их отношении принимаются все необходимые меры предосторожности.

О том, что в ОАЭ зафиксировали первый случай заболевания новым типом коронавируса, стало известно ранее в этот же день.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.

По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, среди них 132 летальных исхода.