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В Благовещенске объявили масочный режим из-за коронавируса

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В Благовещенске официально объявили масочный режим в общественных местах. Жители массово отправились в аптеки, и средства защиты моментально закончились. Ждать следующую партию, похоже, придется долго, масок нет даже на складах. Горожане, которые успели купить повязки, с ними не расстаются. Многие болеют ОРВИ и гриппом, некоторые боятся и коронавируса. В школах и ТЦ усиливают профилактические меры. Проводят кварцевание и уборки с дезрастворами. Ученикам для повышения иммунитета дают чай с лимоном, шиповник и смородиновое варенье.

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