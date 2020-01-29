В Благовещенске объявили масочный режим из-за коронавируса

В Благовещенске официально объявили масочный режим в общественных местах. Жители массово отправились в аптеки, и средства защиты моментально закончились. Ждать следующую партию, похоже, придется долго, масок нет даже на складах. Горожане, которые успели купить повязки, с ними не расстаются. Многие болеют ОРВИ и гриппом, некоторые боятся и коронавируса. В школах и ТЦ усиливают профилактические меры. Проводят кварцевание и уборки с дезрастворами. Ученикам для повышения иммунитета дают чай с лимоном, шиповник и смородиновое варенье.