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Путин поручил сделать всё для предупреждения распространения коронавируса

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Фото: ТАСС/Михаил Солунин
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Правительство, Минздрав и Роспотребнадзор должны сделать всеё, чтобы население России было готово на случай распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в среду, 29 января.

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«Мы хорошо знаем, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать всё, чтобы у нас ничего подобного не было», — цитирует главу государства ТАСС.

По его словам, основная сложность заключается в том, что распространение этого вируса — новое явление, и вопрос, насколько страна готова к этому вызову.

Путин напомнил, что в Китае зафиксировано много случаев летальных исходов, однако правительство России уже выработало ряд профилактических мер по распространению коронавируса в стране.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По последним данным, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай. Число заболевших в КНР составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ.

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