Прямой эфир

Число насекомых сократится в Петербурге из-за аномальной зимы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неутешительные прогнозы экологов сформировались на фоне слишком теплой для зимы погоды в Санкт-Петербурге. Специалисты отмечают, что если в городе и области так и не выпадет снег, то летом будет меньше насекомых. Климатические условия прямо влияют на их популяцию.

«Прежде всего, уменьшится количество насекомых, которые размножаются в талой лесной воде, ведь она не образуется при плюсовой температуре. А это — комары и стрекозы», — поделился председатель Северо-Западной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Если станет меньше комаров, плохо придется тем, кто ими питается, а именно — лягушкам, сообщает телеканал «78».

Весна 2020 года в России будет теплее, чем положено по климатической норме. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, оставшаяся часть января и февраль тоже не будут холодными. В январе температура будет на 4–6 градусов выше нормы, в феврале — на 3–4. В целом термометры будут редко опускаться ниже минус пяти градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики предсказали большинству регионов России теплый февраль
Из-за потепления в Москве проснулись божьи коровки и бабочки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020