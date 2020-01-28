Число насекомых сократится в Петербурге из-за аномальной зимы

Неутешительные прогнозы экологов сформировались на фоне слишком теплой для зимы погоды в Санкт-Петербурге. Специалисты отмечают, что если в городе и области так и не выпадет снег, то летом будет меньше насекомых. Климатические условия прямо влияют на их популяцию.

«Прежде всего, уменьшится количество насекомых, которые размножаются в талой лесной воде, ведь она не образуется при плюсовой температуре. А это — комары и стрекозы», — поделился председатель Северо-Западной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Если станет меньше комаров, плохо придется тем, кто ими питается, а именно — лягушкам, сообщает телеканал «78».

Весна 2020 года в России будет теплее, чем положено по климатической норме. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, оставшаяся часть января и февраль тоже не будут холодными. В январе температура будет на 4–6 градусов выше нормы, в феврале — на 3–4. В целом термометры будут редко опускаться ниже минус пяти градусов.