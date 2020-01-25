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Синоптики предсказали большинству регионов России теплый февраль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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В некоторых регионах России февраль будет холодным. Об этом рассказали специалисты центра погоды «Фобос».

Зима неблизко: новые температурные рекорды ожидаются уже 16 января
За «жаркими» январем и февралем последуют теплые март и апрель

Январские температуры во многих городах оказались выше не только средних многолетних значений, но и типичных мартовских показателей. По статистике, после аномально теплого января февраль и март редко оказываются холодными, отметили синоптики.

Прогнозы показывают, что холодный февраль ожидается только на северо-востоке России. Там температура может опуститься на два градуса ниже климатической нормы. В остальных регионах последний месяц зимы будет нетипично теплым, в среднем на 2–4 градуса выше нормы.

В средних широтах Сибири и на западе Русской равнины температурная аномалия будет еще выше — после небольшого похолодания в начале месяца температура достигнет показателей, характерных для конца марта.

Ранее в январе ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец заявил, что весна 2020 года так же, как и зима, будет аномально теплой.

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