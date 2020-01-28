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Собянин сообщил о достаточном количестве медикаментов от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Столичные аптеки и медицинские организации не испытывают недостатка в средствах личной защиты и лекарствах от коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 28 января на своем официальном сайте.

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«В больницах и аптечных учреждениях имеется достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты. Тем не менее мы дополнительно закупим медицинское оборудование, респираторы, защитные костюмы и маски, ручные дозаторы дезинфекторов», — отметил Собянин.

Он также добавил, что среди мер, принимаемых по профилактике распространения инфекции, — оперативное информирование жителей о текущей ситуации, поставка в Москву современных тестовых систем для диагностики заболевания, а также особый контроль гостиниц и других мест массового пребывания туристов.

Первая вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

К настоящему моменту известно о 4547 случаях заражения в Китае, из них 106 человек скончались.

Вирус оказался заразным даже в инкубационный период, который составляет от 1 до 14 дней, в среднем — 10 суток. Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа. Также врачи установили, что среди первых симптомов коронавируса могут наблюдаться проблемы с пищеварительной системой, головные боли, тошнота и общая слабость. На поздних этапах у заболевших повышается температура и появляется кашель.

Китайские исследователи уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

Кроме этого, существует около 30 препаратов, которые способны воздействовать на вирус. Об этом заявлял первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, врач-эпидемиолог, член президиума РАН Геннадий Онищенко. По его словам, 12 из этих препаратов применяются при лечении ВИЧ-инфекции, например «Индинавир» и «Саквинавир».

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